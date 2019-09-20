贾跃亭退位后，法拉第未来新CEO毕福康终于承诺：FF 91明年9月投产

9月20日消息，据外媒报道，美国当地时间周四，电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future）在加州加德纳总部举行媒体峰会，其新任首席执行官毕福康（Carsten Breitfeld）宣布，该公司期待已久首款电动汽车FF91将于2020年9月份投产。随后，法拉第未来发言人约翰·希林(John Schilling)向媒体澄清，客户将在“2020年秋季不久之后”开始接收他们的车辆。

此前，法拉第未来也曾多次许下FF91投产和交货日期的承诺，上次承诺是在2018年投产。但毕福康向记者保证，这次许下的承诺将有所不同。毕福康之前是宝马i8的幕后推手，也曾帮助电动汽车公司拜腾推出大型数字仪表盘。

毕福康说：“法拉第未来目前最大的短板在于执行能力，而这正是我可以带来经验和专业知识的领域。”

今年9月初FF正式宣布任命毕福康为全球CEO。同时，FF创始人贾跃亭辞去了原CEO职务，出任首席产品和用户官。

内部人士透露，贾跃亭未来将负责互联网生态系统战略的整体落实，领导人工智能、产品定义、用户获取、用户体验和用户运营等相关工作。

当然，要实现FF91投产的目标，需要建立基础设施、与供应商建立起联系，最重要的是有现金支持。然而，法拉第未来最近两年深陷财务丑闻，管理方面也存在诸多问题，使得FF91迟迟无法投产。

对此，毕福康表示，团队正在着手解决这些问题。他们正在为供应商提供财务保证，并且在现金储备不足的情况下寻找新的投资者。最终，毕福康估计，其位于加州汉福德的工厂每年应该能够生产10000辆汽车。

与此同时，法拉第未来的设计师们花了一年半时间来改进汽车，并为生产做好准备。该公司表示，FF91的价位在15万至20万美元之间，可归类为宾利(Bentley)和劳斯莱斯(Rolls Royce)等豪车之列。

FF91使用“优质材料”制造，配置11个显示屏，包括100英寸的屏幕。FF91还集成智能手机功能，包括解锁车门，根据复杂的搜索查询导航到目的地，并为乘客创造个性化、类似家庭影院的体验。后排乘客座椅旨在模仿飞机头等舱的设计，并带有“水疗模式”(按摩)。值得一提的是，座位非常舒服。

法拉第未来还计划在2021年CES上推出另一款汽车——FF81。这款车型旨在与特斯拉Model X这样的对手竞争，起售价约为8万美元，特斯拉SUV起价为8.5万美元。

法拉第未来的高管花了很多时间思考未来，以及公司计划如何利用“共享移动”趋势和5G连接的世界。至于其是否能生产出真正的汽车，这将取决于毕福康是否有像他所说的那种“执行力度”。

在谈到生产时间表时，毕福康说：“我将亲自负责投产事宜，使之成为现实。”