甲骨文创始人埃里森：Uber、WeWork几乎一文不值

北京时间9月20日消息，在甲骨文公司创始人拉里·埃里森(Larry Ellison)眼里，网约车公司Uber和众创空间WeWork“几乎一文不值”。

Uber自从今年上市后股价表现惨淡。WeWork母公司也已经推迟了首次公开招股(IPO)计划，据称准备把寻求的IPO估值至少降低一半。Uber目前的市值超过570亿美元，WeWork也已经筹集了逾120亿美元风投资金。但是，在拉里森看来，这两家公司都不值钱。

周三，拉里森在他位于旧金山“太平洋高地”住宅区的家中举行了一场活动，会见了少量企业家，并花费了一个多小时时间就各种话题回答提问。

他表示，尽管他和软银集团创始人孙正义(Masayoshi Son)是密友，但是他找不到投资Uber或WeWork的理由，声称这两家公司“几乎一文不值”。软银是Uber和WeWork的大股东。

拉里森辩称，尽管Uber融资以争夺对手Lyft的市场份额，但是他们得到的业务无法保证始终据为己有。他指出，Uber没有自己的汽车，也无法控制司机，“他们的应用可能就连我的猫也能写出来”。

他认为，在顾客不会与公司站在一起的情况下，砸钱争夺市场份额就是“愚蠢的”。“他们一无所有，”埃里森称，“没技术，没顾客忠诚度。”

WeWork声称自己是一家科技公司，这让拉里森感到可笑。“WeWork从我这租了一座大楼，然后拆分，对外出租，”埃里森称，“他们说，‘我们是一家科技公司，想得到科技公司才有的市盈率’。真奇怪。”

埃里森是特斯拉公司董事，也把埃隆·马斯克(Elon Musk)视为密友。他还认为，特斯拉可能会推出一项自动驾驶汽车拼车服务，价格要比Uber低三分之二，同时能够确保安全地把乘客送到目的地。