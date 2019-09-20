中国电信陆良军：2020年5G手机终端规模达1.7亿

9月20日，在2019年天翼智能生态博览会期间，“中国电信智能终端技术论坛”隆重召开。中国电信介绍了5G终端合作与发展策略，分享了人工智能终端发展的思考和标准化实践。

中国电信市场部副总经理陆良军在中国电信5G终端技术策略主题演讲中表示，5G让我们又一次站在升级切换的机会窗口，5G终端发展的存在市场空间、业务空间和改进空间。

陆良军表示，2020年5G手机终端规模达1.7亿，当前5G手机终端已满足商用需求；在4G到5G升级下，用户从看视频到玩视频，体验从有感到无感。陆良军认为新业务新体验驱动新终端发展，明确向产业链提出了“性能卓越模组通用体验丰富”的三大终端需求策略，在性能方面推动高端终端上下行能力、峰值速率提升；积极推动5G终端支持Wi-Fi 6，发挥双千兆优势。体验方面，推动便携式VR终端成熟；推动5G终端支持通用AR能力；语音服务升级，VoLTE全面普及，推百元VoLTE手机；推动支持SA新功能，聚焦低时延业务支持。

在模组方面，加快通用5G模组商用成熟，年底首款5G模组商用，聚焦车载、无人机、机器人等创新终端，赋能垂直行业5G+。最后，陆良军提出中国电信将与产业链携手实现5G终端标准引领，开展面向SA终端的6大创新试验攻关与5G终端产品创新合作，保持业界领先。