想买5G手机？现在只能用来“显摆”

苹果公司今年发布的iPhone 11系列手机并不支持5G。对此，苹果CEO蒂姆·库克((Tim Cook)解释称，5G潜力巨大，但现在就支持还为时尚早。

如今，库克的观点得到了投行桑福德-伯恩斯坦公司(Sanford C. Bernstein)的支持。伯恩斯坦分析师克里斯·莱恩(Chris Lane)和塞缪尔·陈(Samuel Chen)在周五发给客户的报告称，新一代5G网络承诺革新从运输到医学在内的多个行业，但是对于手机用户来说，5G现在只是一种炫耀方式。

三星Galaxy S10 5G

莱恩和塞缪尔今天在报告中指出，兼容5G的手机售价更昂贵，但是和最新4G手机相比并没有提供多少实际效益。4G手机已经能够提供远超播放高清视频所需要的下载速度。

“我们并未看到让消费者升级到5G的合理理由。”这两位分析师在报告中称。中国电信预计，到明年时，中国市面上销售的5G智能机约为1.7亿部，该公司的目标是吸引6000万5G用户。

报告称，最新5G手机并不会让用户感到过时，因为这项技术还没有完全成熟，还需要继续发展。同时，一部新款4G手机在两年内仍将是尖端设备。特别是，初期的5G手机还无法使用毫米波频段，后者在接下来几年来才会加入完全实现5G的高速、低延迟承诺。

“拥有最新5G智能机的唯一重要好处可能就是显摆一下，”分析师称，“尤其是你是首批5G手机用户的情况下。对于寻找男女朋友的单身千禧一代来说，5G手机或许还能证明他们是否情投意合。”

与此同时，汽车制造商正寻求将5G速度最终用于指引自动驾驶汽车。外科医生则已经在使用5G技术实施远程手术，因为它在传输数据时几乎没有延迟。制造商打算把5G网络应用于自动化、机器人以及机器学习系统。