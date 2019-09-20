工信部部长苗圩：明年才能正式大规模投入独立组网的5G网络

IT之家9月20日消息 在今天国新办发布会上，工信部部长苗圩表示，独立组网的5G明年才能正式大规模投入建设。

工信部部长苗圩在国新办发布会上说，中国拥有全球最大4G网络，5G网络建设全面启动。移动通信产业历经“2G跟随、3G突破”，实现了“4G同步”“5G引领”的历史性跨越，5G标准必要专利数量全球第一。

截至2018年底，我国已拥有全球最大4G网络，5G网络建设全面启动。工业和信息化部数据显示，2018年全国固定电话用户达到1.8亿户，比1949年增长836倍；移动电话用户达到15.7亿户，比1988年增长52.2万倍；网民数量达8.3亿人，比1997年增长1330多倍。苗圩称，信息通信技术与实体经济深度融合正在为为新经济发展增添活力。2018年底，我国数字经济规模超过31万亿元，占国内生产总值的比重达到1/3。

工信部部长苗圩表示，对广大的用户来而言，4G网络足够用了，5G真正的应用场景的80%应该是用在工业互联网，比如车联网。苗圩表示，虽然现在在中国市场上商业发布的5G手机有11款，但是大部分的手机都是非独立组网的。手机真正能够体现5G性能，还得依靠独立组建的5G网络，而不是基于4G核心网上面的NSA，就是非独立组网的产品。

现在能够兼容NSA和SA的手机只有华为，因为这涉及到芯片、操作系统等很多因素。现在各地所推的网络，我们了解到，基本上都是非独立组网的5G应用。只有到明年，我们才能够正式大规模投入独立组网的5G网络。