联发科董事长：应鼓励学生读数学物理，不是只当网红就好

据台湾地区《经济日报》报道，联发科斥资逾新台币50亿元，在新竹科学园区打造最新的无线通讯研发大楼于8月落成启用。台媒表示，新落成的无线通讯研发大楼，可谓是亚洲最大的芯片设计、高速运算及数据中心，也是联发科冲刺5G的研发重镇。

9月19日，联发科首度开放外界参观新启用的无线通讯研发大楼与附带的幼儿园，并亮相5G系统单芯片。

除了介绍新建的无线通讯研发大楼，以及附带的约2000平米的幼儿园，联发科董事长蔡明介还介绍起自家的5G芯片。





此外，蔡明介还表示，对于产业发展环境，政府可以做得再好一点，例如让学校持续鼓励学生投入读物理、数学等较困难的科目，因为发展AI等都需要，科技产业发展需要硬科学，不是只当网红就好。

新建无线通讯研发大楼，号称亚洲最大的芯片设计中心

联发科斥资逾新台币50亿元，打造最新的无线通讯研发大楼于8月落成启用。9月19日，联发科首度开放让外界一窥内部面貌。

联发科无线通讯研发大楼位于新竹科学园区力行三路，座落在联发科总部旁，占地约1.26公顷，为地下三层及地上十层的建筑。

该公司的5G技术研发团队进驻于此。大楼内部规划有高速运算及数据中心、新型实验室与超过1000个办公座位等，设有30多间电磁微波屏蔽室，以及5G开发、量测与基地台等设备。

台湾《经济日报》表示，新落成的无线通讯研发大楼，可谓是亚洲最大的芯片设计、高速运算及数据中心，也是联发科冲刺5G的研发重镇。

此外，在无线通讯研发大楼的一楼，还设有幼儿园。

联发科至今在台湾共有10栋研发营运大楼，其中在新竹科学园区包括总部与邻近的无线通讯研发大楼等共有五栋，另外在竹北有三栋，台北内湖也有二栋。

解决员工子女教育问题，附带2000平米幼儿园

除了让无线通讯研发大楼与5G系统单芯片对外亮相，联发科昨日也让外界参观其企业附设的幼儿园。

联发科的附设幼儿园就在无线通讯研发大楼的一楼，室内外面积约2000平米，旁边即是大面积的阳光草坪。

联发科为照顾员工，提供优质托育服务，以该公司员工2至6岁的子女为招收对象，依规定最高可收托166名学生。今年先设置大、中、幼幼班各一，小班则有两班，每班都配置两位幼教相关专业毕业老师。在幼儿园收托费用方面，该公司表示，大约是核定费率的七折。

据了解，其8月首度招收五班共超过130名新生，以幼幼班最抢手，中签率不到五成，该园规划明年的招生规模将持续扩大到六班。

5G芯片预计今年底到明年初逐渐产出

昨日，联发科董事长蔡明介亲自展示自家首颗5G系统单芯片，这也是联发科5G系统单芯片首度对外亮相，今年底到明年初开始放量抢市。

蔡明介强调，这颗系统单芯片是过去累积下来的阶段性成绩，意味5G元年开始，联发科取得的第一步，未来联发科5G芯片将会有更多应用，被导入到各领域。

蔡明介表示，5G时代到来，联发科除了做好手机芯片，5G带动其他产业崛起，联发科将建立好生态系统布局，以国际视野、运行全世界。

他表示，过去20年IC设计在半导体产业扮演重要角色，联发科创业22年以来，从早期光碟机到手机，对IC设计来讲，创新是最重要，而5G芯片是联发科过去从2G到4G累计丰富经验，数千个研发人员来自世界各地，联发科是以台湾为研发中心。

5G是未来重要发展，会是联发科核心所在，创新驱动是联发科重要核心价值，蔡明介举出当初光碟机驱动芯片，原本不是联发科领域，但联发科凭借创新驱动力，最后克服困难，因此，创新驱动是联发科成长重要一环。他特别秀出联发科5G系统单芯片，代表在5G技术领先重要发展里程碑。

联发科财务长顾大为补充，联发科5G单芯片采用7纳米制程生产，产出时间大约需要四个月，预计今年底到明年初逐渐产出，已取得业界领先群地位，客户终端相关产品将于明年首季量产，一切按照原订时程进行。

顾大为并透露，联发科5G系统单芯片一开始推出高端产品，后续也会推出更全面性的产品线。目前规划推出的5G芯片都支持Sub-6 GHz频段，支持毫米波频段的产品要到明年底才推出，但时机上仍不会太晚。

联发科对明年5G市场看法正向乐观，估计明年大陆5G手机市场将逾1亿支，商机庞大，联发科将积极抢食市场大饼。公司并预告，更多5G芯片的相关细节将在12月揭晓。

针对市场关注的5G发展，联发科指出，研发团队已投入5G相关芯片的研发工作，人力投入数千人，超过新台币1000亿元，居领先地位。

科技产业发展需要硬科学，鼓励学生投入读物理、数学等较困难的科目

联发科董事长蔡明介透露，要以人为本，让员工发挥最大潜能，随着过去发展路径，感谢过去台湾过去IT产业高速发展，带动科技人才培育，联发科也能找到好的人才。

目前，联发科有七成研发人员都在台湾。不过，蔡明介坦言，要找到足够的研发工程师越来越不容易。因此，除了有机（自发性）成长，若遇到合适的对象，联发科也会透过并购来增加人手，例如先前几次并购晨星、雷凌、立锜等公司，大部分人才都有留下来。

蔡明介说，以目前联发科规模要靠自己成长是一条路，但购并会是重要选项之一，方向不一定限于5G领域，除了手机之外，联发科其他营业项目，也会持续关注，内部有策略团队针对未来成长方向评估,并购对象天天都在看。

对于产业发展环境，蔡明介表示，政府可以做得再好一点，例如让学校持续鼓励学生投入读物理、数学等较困难的科目，因为发展AI等都需要，科技产业发展需要硬科学，不是只当网红就好。