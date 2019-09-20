Bose推出智能音频眼镜，1599元起售

从Google和微软那里，我们对于智能眼镜在当下这个阶段该怎么玩也有了初步的了解，不过一向把更多精力专注于音频领域的Bose却开发出了不同的玩法，佩戴他们设计的智能眼镜虽然无法在视觉方面获得什么“增强现实”之类的功能，但这款眼镜可以唱歌给你听。

是的，Bose将时尚墨镜与蓝牙耳机结合在了一起，设计出了Bose智能音频眼镜。当然这款眼镜播放音乐并非是通过耳塞装置，而是在镜腿内侧配置了一套半开放式的微型音响进行外放。当然Bose表示在他们的设计下，这套相对开放的设计能够保证一定的隐私性，公共场合下使用也没必要太多担心漏音的问题。同时镜腿下方配置了数枚实体物理按键，可以用于接/挂电话、调整音乐以及激活关联手机中的智能语音助手等等。

而单纯的作为一款墨镜而言，Bose智能音频眼镜也具备相当的防紫外线功能，其配置的镜片可以阻挡99%的UVA/UVB照射。不过大概是受限于半开放式的设计，Bose智能音频眼镜只拥有IPX2等级的防滴水能力，仅能应付一下意外的汗珠滴落等侵害。

Bose在去年SXSW中表示Bose AR墨镜正在进行研发，并在年中时期推出了Bose AR量产版墨镜，只是现在一年时间过去，这款智能墨镜才终于登陆中国市场。不过相比去年的Bose AR，目前国内版本的Bose智能音频眼镜似乎没有了GPS定位功能（但国内版本的Bose 700无线消噪耳机却保留了这一功能），所以可玩性相对平平。

目前Bose智能音频眼镜（方款）已经登录国内市场，售价为1599元人民币，当然对于追求个性化的用户，Bose还准备了镜面银（偏光）和渐变蓝（非偏光）两款可替换镜片，售价分别为249元人民币和159元人民币。