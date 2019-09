外媒评华为Mate30 Pro合集：痛失谷歌，没能成最好手机

9月20日消息,华为昨天在德国慕尼黑发布了新一代旗舰机系列Mate30。对于这场盛大的发布会和Mate30系列,各大外媒怎么看呢?

彭博社:没有谷歌应用,华为的新Android手机失色不少

原文标题:Huawei’s New Android Phone Lacks Luster Without Google Apps

Mate30 Pro搭载免费的开源Android版本,华为称其系统为EMUI10。但由于不能预装Play Store应用商店、谷歌地图、YouTube等热门谷歌应用,该系统仍然只是一个底层的Android版本。

华为的余承东在发布会结束后向记者表示,消费者将能够手动“侧加载”一些谷歌应用程序,或者使用可用的web版本。

他说,“我们正在努力让消费者满意,但我们需要时间来解决这个问题。”

余承东称,华为在中国移动网络上的测试显示,Mate30 Pro的5G下载速度可达到约1500 mbps——这一数字甚至远远超过了美国和欧洲地区多数固定线路网络连接的平均速度。

CCS Insight分析师本·伍德(Ben Wood)在发布会前表示,华为在欧洲的强势品牌意味着"它任何的新产品都会有市场",毕竟该公司"在设计流畅性和多摄像头等前沿功能方面向来都有不俗的表现。"

“然而,没有谷歌服务对客户来说将会是一个巨大的考验。”他补充说。

TheVerge:华为Mate30 Pro配置令人惊艳,可惜没有谷歌应用

原文标题:Huawei’s flagship Mate30 Pro has impressive specs but no Google

对于不能搭载谷歌的应用的问题,华为的应对措施是培育自己的应用程序生态系统。该公司宣布,Mate30系列将转而搭载华为移动服务(HMS)核心,该核心已经集成了逾4.5万个应用程序。华为还宣布将向其软件生态系统投资10亿美元,这项投资将包括一个开发基金、一个用户增长基金和一个营销基金。

硬件方面,Mate30系列拥有着更加典型的旗舰机配置,尤其是在摄像头方面。背面的四摄Halo圆环设计相当吸引眼球。

如果华为没有遭遇限制,我们会说,Mate30系列看上去就像是华为推出的又一代做工考究的旗舰设备,至少在第一印象上是这样。然而,没有谷歌旗下的软件和应用支持,要想在中国以外的市场销售这个系列将会很困难。华为也许是在尝试像往常一样销售这些设备,但消费者对它们的反应很可能不同于以往。

《金融时报》:最完美智能手机=华为硬件+苹果软件

原文标题:The tech that changes everything

目前最完美的智能手机应该是华为的硬件和苹果的软件的结合体。这家中国公司刚刚在慕尼黑发布了下一代旗舰手机Mate30。它们看起来很漂亮,而且规格似乎遥遥领先于竞争对手,但由于特朗普政府实施的限制,谷歌拒绝提供其主要的应用程序和服务,华为受到了阻碍。

相比iPhone 11系列,全新的Mate30和30 Pro拥有更大的屏幕,而且它们的曲面屏幕向两侧中框延展。Mate30系列还配有更大的电池,支持5G连接,但仍然比新iPhone系列轻盈。在备受瞩目的摄像头配置方面,华为的四摄Halo圆环设计看起来也比苹果的浴霸三摄更加优雅。

路透社:华为力推自有品牌应用库挑战苹果三星

原文标题:Huawei takes on Apple's new iPhone 11 with Mate30 range

华为周四发布了新一代的Mate30旗舰系列,挑战苹果刚刚发布的iPhone 11系列。在德国慕尼黑举行的盛大发布会上,这家中国公司说,相比苹果最新款的iPhone,其新款Mate30 Pro和Mate30在设计上更紧凑,摄像头要更加灵敏,曲面环幕屏也更加生动。

华为不顾特朗普的限制仍然推出这款手机,押注Mate30系列的设计和硬件仍将赢得粉丝的青睐。

Mate30将于下月出货到欧洲,下周在中国开售。它的起售价为799欧元,高端的Mate30 Pro起售价1099欧元,Mate30 Pro 5G起售价1199欧元,奢华的保时捷版起售价2095欧元。

三星Galaxy S10 5g的起售价为1299美元,iPhone 11 Pro起价为999美元,但缺乏5G功能。

Mate30系列将搭载华为自己的应用程序库,它也将对其应用生态系统投资10亿美元。另外,华为向应用合作伙伴收取15%的佣金——苹果和谷歌所收取佣金的一半。

在欧洲举行旗舰机发布会凸显了该地区5亿消费者的重要性。自美国禁令实施以来,华为在欧洲地区的市场份额下降了5个百分点。

然而,分析师们表示,没有谷歌应用,华为可能难以赢得消费者的欢心。行业咨询公司Gartner的安妮特·齐默尔曼(Annette Zimmermann)说,“尽管这款手机充满了各种具有吸引力的功能特性,但我们认为它不会像过去几代产品那样畅销。普通用户很难接受无法轻松访问自己最喜爱的那些应用。”

华为称,Mate30的“大脑”——麒麟990芯片组——表现优于已经上市的三星5G手机搭载的高通芯片。特别值得一提的是,其“大核-小核”的硬件配置意味着,它能够运行像人工智能这样的耗电量大的应用程序,支持网络游戏,同时也能够在日常任务中节省电量。

《日经亚洲评论》:Mate30系列海外销售面临不确定性

原文标题:Huawei debuts first smartphone lacking Google's popular apps

《日经亚洲评论》今年7月率先报道称,Mate30系列仍会是全球首款集成第五代无线芯片组和5G调制解调器的智能手机。

华为的5G系统级芯片由华为旗下芯片设计公司海思半导体。高通计划在2020年上半年将其集成的第五代无线芯片平台全面商业化,而Mate30系列的推出意味着华为抢先该公司一步。

苹果尚未推出5G手机,而来自三星电子的5G手机的移动处理器和调制解调器是分开的,并非集成在一起。

华为最新的旗舰机型并不比苹果的iPhone 11系列便宜。

广发证券驻香港分析师Jeff Pu表示,“华为主要瞄准中国消费者,因为中国市场约占该公司高端手机销量的70%至80%。”他说,华为为Mate30准备的初始产量比去年的Mate 20高出约15%。

市场研究公司Canalys的数据显示,华为今年在中国的手机出货量同比增长27%,但同期其在欧洲的出货量下降了16%。欧洲是华为主要的海外市场。分析师表示,欧洲消费者对华为产品的信心受到了谷歌服务能否提供的不确定性的影响。

Jeff Pu指出,“如果华为仍将缺少谷歌的移动服务,那么从明年开始,这一点对其海外市场的影响将会比今年更加明显。”他说道,除非用户知道如何自己下载谷歌的移动服务,否则他们将需要第三方技术支持来安装那些流行的谷歌应用,这会给消费者带来不便。

BBC:Mate30缺少谷歌应用,华为将受到巨大打击

原文标题:Huawei Mate30 phones launch without Google apps

IDC的马伯远表示,“华为的硬件令人印象深刻,与众不同,发挥了华为的优势。但这并不足以抵消缺少谷歌服务带来的影响,除了一些忠实用户以外,消费者都不会有耐心去侧加载那些应用和忍受可能出现的问题。”

“也许华为只是想安然度过这段时期,希望自己最终能获得谷歌服务。”

CCS Insight的本·伍德(Ben Wood)指出,“在过去10年里,华为已经花费了数十亿美元来在全球范围内以及西欧等关键市场打造自己的品牌,如今却无法在旗舰手机上得到谷歌的全面支持,这将会是一个巨大的打击。”

这一问题应该不会影响该公司在中国的销售。在本土市场,有很多可替代谷歌应用服务的产品,而且华为相对于竞争对手拥有很大的领先优势。

华为希望,新旗舰机系列其它的一些功能会促使消费者不那么看重美国禁令所带来的不便。

Mate30系列被标榜为世界上第一批“第二代”5G手机,号称比市面上的其它机型更加高效,拥有更长的电池续航时间,并具有更快的网速。余承东声称,Mate30下载速度比三星的Galaxy Note 10+ 5G快50%,达到最快的4G手机的25倍。

此外,更大的Pro机型配备四个后置摄像头。长期以来,华为一直寻求将摄像技术优于竞争产品作为其产品的一大卖点。但分析人士表示,由于缺乏谷歌应用,这一次显然没那么容易推销了。

《卫报》:华为成为全球第一大智能手机厂商雄心受创

原文标题:Huawei forced to launch Mate30 phone without Google apps

谷歌的应用被认为对西方市场至关重要。CCS Insight的分析师指出,“华为面临的一个风险是,消费者购买新的华为手机以后发现它并不能提供他们所期望的一切,于是决定退货。”

缺少谷歌的应用可能会对Mate30系列的销售造成致命打击,从而打击华为成为全球第一大智能手机制造商(按销量计算)的雄心。在特朗普采取行动之前,它是仅次于三星的第二大手机制造商,但自那以后,它在欧洲的市场份额下降了5个百分点。华为预计,美国的禁令将使其损失80亿英镑。

“鉴于华为在美国市场被禁,而且由于被列入美国的黑名单,它的声誉受到了严重损害,目前很难看到华为有机会成为全球最大的手机制造商。”分析师表示,“在这些问题得到解决之前,该公司的主要注意力将不得不放在中国本土市场。该公司在中国拥有非常强大的地位,每个季度的销量已经达到数千万台。”

《连线》英国版:在平行世界里,华为Mate30 Pro是世界上最好的手机

原文标题:In an alternate universe the Huawei Mate30 Pro is the best phone in the world

Mate30是华为在被禁用谷歌应用以后推出的首款的手机。但这个中国品牌已经开始行动了,Pro版算是最有希望取得成功了,尽管希望不大。

这场发布会本来应该是一场胜利庆祝。在纯硬件方面,Mate30 Pro可以说是华为在过去10年的巅峰之作。

华为的摄像头已经领先竞争对手至少18个月。它的P20 Pro推出了夜间模式,随后谷歌打造出Night Sight,想要更胜一筹。在这方面,刚发布iPhone 11系列的苹果才刚刚追赶上来。

Mate30 Pro不太可能取得这样的领先,但它确实拥有一些与众不同的特性。例如,它的背面有四个摄像头。

其中,它的广角摄像头尤其有趣。它有一个比主摄像头更大的传感器,直径为1/1.54英寸。它可以像iPhone 11那样以60fps拍摄4K视频,但在挑战极限方面它明显胜过苹果。

慢镜头模式能够以7680fps拍摄视频,将目前的960fps标准远远甩在身后。这是什么概念呢?在这个模式下,你看到的生命可以慢256倍之多。太让人难以置信了。

华为今年也在进一步改进其屏幕设计。与Galaxy Note 10和Mate 20 Pro一样,Mate30 Pro也采用曲面屏幕,但其曲面屏幕侧面角度几乎达到90度。在屏幕弯曲等方面取得小小的进步也要付出巨大的工程努力,这也说明如今手机要取得进步是多么地困难。

华为选择不在Mate30 Pro中使用物理音量控制键。相反,你可以双击侧边,用手指上下滑动来改变音量。这在你买了手机的第二天进行炫耀时可能很有趣,但是当你在工作会议或电影院试图让手机静音时,这真的会更实用吗?

撇开一些小问题不谈,像华为Mate30 Pro这样的好手机在英国的销量很可能会很差,即便有官方渠道销售,这令人感到悲哀。

Mate30系列在英国的售价是多少呢?虽然余承东坚称华为手机将继续在欧洲销售,并通过运营商销售,但Mate30系列将证明,在买家和零售商中,谁能接受没有谷歌服务和应用的华为手机呢?

直到现在,我们都还不知道在英国哪里可以买到这些手机。