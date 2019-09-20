iOS 13泄密：Apple Tags苹果寻物防丢贴功能曝光

IT之家9月20日消息 今天苹果推送了iOS 13正式版，外媒macrumors发现，在iOS 13的“查找”App中，新增加的“物品（Items）”标签页曝光，证实了苹果正在开发Apple Tags功能，也就是类似寻物防丢贴的东西。

“物品（Items）”标签页顶部会显示一个地图，并在底部显示与用户的Apple ID帐户关联的物品列表，“查找”应用中现有的“我”一览将悬停在地图上。“物品”标签页与人、设备同级别，点开之后可以显示地图，如果已经有防丢贴配置好，可以显示其位置。

Apple Tag的代号为B389，苹果在下面写道：使用B389标记你的日常物品，再也不会丢失了！

据悉，启用该功能后，iPhone用户将在与标记物品分离时会收到通知。如有必要，用户可以点击“查找我的应用”中的一个按钮，该按钮将会让Apple Tag发出响声以帮助他们找到丢失的物品。

如果用户无法找到物品，他们可以将附加的标签设为“丢失模式”。然后，如果另一个iPhone用户遇到丢失的物品，他们将能够查看该物品所有者的联系信息，并通过电话或短信与他们联系，该物品的所有者将立即得到通知。

用户可以设置“安全位置”，如果物品停留在该位置，用户将不会收到通知，并且用户还可以与朋友和家人共享物品的位置。

据悉，苹果可能使用AR功能帮助用户定位物品，物品的位置会出现气球。

苹果公司可能会在10月份公布这个功能。