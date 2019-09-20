杨元庆：制造大国变为制造强国，需重视三个转变

9月20日下午消息，联想集团董事长兼CEO杨元庆在2019世界制造业大会上发表演讲，就如何由制造大国转为“制造强国”发表了看法。

杨元庆认为，要实现从制造大国向“制造强国”的跨越，还需要重视三个转变：

第一，制造内涵上要从只是“为别人做嫁衣裳”，替别人代工，没有品牌的制造，转变为生产自己具有国际品牌影响力的产品；

第二，制造对象上要从简单跟随的产品，转变为具有更多创新内涵的产品；

第三，制造能力上要从释放资源红利的、以低成本为特征的中低端制造，转变为释放效率红利的高质量中高端制造。

以下为杨元庆演讲全文：

女士们，先生们，大家上午好！

很高兴回到家乡合肥，参加2019世界制造业大会。安徽不仅是徽商故里，也是中国长江经济带上的制造业“重镇”。而合肥对联想而言意义更加特殊，全球最大的个人电脑研发制造基地——联想的联宝就坐落在这里。投产7年来，联宝累计出货量已经超过1.2亿台笔记本电脑，仅2018年就达到了2300万台，营业额突破600亿元，进出口额超60亿美元，连续5年蝉联安徽最大进出口企业。所以在这里与大家分享关于中国制造业如何适应全球化新时代的新机遇和新挑战，再合适不过了。

今天，全球化正在进入4.0时代，我们面临着前所未有的变局——经贸体系中新的藩篱正在竖起，全球化和逆全球化正在博弈，与此同时，新一轮科技革命正在重塑产业格局。虽然充满了不确定性，但回顾历史，我们可以清晰地看到，在任何世界强国的发展进程中，制造业都是至关重要的强国之基、立国之本，是经济发展的压舱石。唯有“制造”强，才能助力国家穿越复杂多变的宏观经济格局和周期，不断前行。

70年来，“中国制造”从无到有，今天的规模已经跃居世界第一，并且具有最齐全的门类，在全球供应链和国际分工体系中具有不可或缺、举足轻重的地位，推动中国经济多年来高速发展。

在世界经济环境波涛汹涌的今天，制造业仍将是中国经济稳定、并且高质量发展的核心内涵。

当然，要实现从制造大国向“制造强国”的跨越，我们还需要重视三个转变：一是制造内涵上要从只是“为别人做嫁衣裳”，替别人代工，没有品牌的制造，转变为生产自己具有国际品牌影响力的产品；二是制造对象上要从简单跟随的产品，转变为具有更多创新内涵的产品；三是制造能力上要从释放资源红利的、以低成本为特征的中低端制造，转变为释放效率红利的高质量中高端制造。

人类社会正在从工业化时代、信息化时代快速地进入到智能化时代，这恰好给我们实现这三方面的转变带来了绝好的机会。在智能化所需要的基本要素，像物联网、边缘计算、云计算、5G网络等等方面，中国企业跟全球其他国家的企业现在是站在同一起跑线上，这为我们实现产品创新、打响国际品牌，提供了新的起跳板。以物联网产生的海量数据作为燃料，以边缘计算/云计算和高速网络作为引擎，以先进算法为基础的数据智能作为方向盘，就将为各行各业提供智能化的赋能。而一旦智能化和我们基数庞大的制造业相结合，新的智能制造产业就将释放出更高效率、更高质量的更大红利。

联想就是在这样的大背景下制定了自己的新战略，我们不仅将在智能物联网，智能基础架构，包括高性能计算、边缘计算/云计算，以及5G云网融合技术，还有数据智能领域打造自己的新业务，而且将利用这些得天独厚的优势，首先构筑自己领先的智能制造，进而为其他的中国制造型企业提供赋能。联宝工厂将是我们实施这一战略的率先垂范者，这里将形成“研产供销服”全价值链的智能化模式，在此基础上，我们将在3-5年内把它建设成千亿级的智能化“新联宝”。

我们相信，在智能技术的赋能之下，制造业绝不是增长乏力的传统产业，而是驱动经济高质量、可持续发展的火车头。谢谢大家！