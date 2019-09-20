十分黑的iOS 13上手玩：感觉免费换了新手机

iPhone 11 Pro从正式开卖送到用户手中可能还需要2到3周的时间，iOS 13正式版则已经展开推送。历经了新闻攻势或是Beta版本的小伙伴都清楚，iOS 13正式引入深色模式，并对地图、照片、提醒以及UI做了全面更新。

从UI到性能，iOS 13似乎都给人带来了“我的iPhone X还能再战2年”的幻觉。那么iOS 13正式版是不是真的很厉害？嗯，现在就让我们来上手一番。

不是一般的黑

先来说说深色模式。在初次进入系统设定的时候，iOS 13便会提示是否开启深色模式功能。同样，在设置-显示与亮度下，可以对界面颜色进行调整。并且iOS 13还提供了自动模式，根据日落和日出时间自动切换浅色模式和深色模式，做到真正的“日出而作,日落而归”。

重点是，iOS 13对黑的理解，那是真的黑。与一些Android定制系统的灰色背景不同，在iPhone X、iPhone XS的OLED屏幕加持下，背景黑得足够彻底，几乎能够掩盖掉刘海屏的存在。

同时，苹果官方应用也同步更新了纯黑版本，甚至地图也搭载了完全颜色翻转的深色模式，当然，在很多车载中控导航中，深色模式也已经成为标配。

从日历、提醒事项、健康APP的深色模式来看，新颜色与新UI布局搭配得十分不错，也给日后其他第三方APP转入深色模式提供了参照模板。

但必须承认，黑白文本搭配并不能在夜间保护视力，甚至看久之后还会有些审美疲劳。但随着时间段不同自动切换深浅颜色模式，并使用与之匹配更换模式的壁纸，还是相当带劲的。

跑起来真的很快

iOS 13在官方文档中表示，Face ID将会在iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR的解锁速度提升最高达30%，APP更新占用容量平均缩小60%，同时APP启动速度可以提升2倍。

iOS 13正式版实装iPhone X的实际体验来看，解锁和APP启动确实十分明显，特别是面部解锁的过程动画似乎也有所加快，给人一种秒进系统的感觉。

当然，手机的实际机能是有限制的，应用和系统的优化不代表着能给老款iPhone带来更多性能压榨，举个例子，如果你《Fate/Grand Order》在升级之前玩起来感觉有点卡，那么恭喜你，升级后，《Fate/Grand Order》依然会卡。

同时升级与优化也是需要时间检验和Debug的，笔者在使用Beta版本iOS 13时，先后经历了拍照应用崩溃、信号丢失、图片随机分配日期等等问题。所幸的是，在正式版中已经改善。而从目前的评论来看，仍会有同学遇到应用闪退的问题。

但瑕不掩瑜，iOS 13无论对新老机器上都带来了很好的速度感，这点尤为重要。

新功能、新姿势

新系统自然少不了新功能。除了带来全新的深色模式，包括照片、地图、日历等官方应用也获得了全面更新。从整体而言，新应用除了确保苹果一如既往的简约风格之外，关键信息和功能都在不同程度上进行了突出和改进。

其中照片APP带来的变化尤为巨大，它基本上推翻了之前的设计思路，确保你可以更轻松的预览之前的的照片，并且可以根据年、月、天、所有照片的排序逻辑，给出不同的显示方案，并且可以快速全选某一天的所有照片。重点是，无论哪一种模式，照片APP都没有半点卡顿的迹象，对于笔者iPhone X本地已经存储了60GB以上照片和视频内容而言，已经相当不容易。

比照片APP更厉害的是照片编辑功能，在Instagram类似的编辑体验被搬运到了图片和视频编辑中，现在你可以通过滚动刻度尺来实现照片、视频的不同效果，只不过同屏下能够浏览的参数调节不如以往的信息量多，但也变得更为直观。

视频编辑功能也终于不再简单，界面与照片编辑类似，并提供实时校准和直观的裁切功能。

只不过你不能指望照片和视频编辑能像Lightroom、VSCO这般更具备针对性的软件那般，提供更好的白平衡调节以及更多滤镜，批量处理能力也远不如专业软件来得方便。

虽说苹果全新的地图应用与国外版本略有不同，但作为补充，在向上滑动菜单栏的时候，除了能看到大众点评的联动信息之外，还提供了新的收藏夹和工作地点、家地点功能。考虑到iOS 13会针对CarPlay加强，苹果地图功能也会逐渐向与车载屏幕之间互动缓慢靠拢。

当然如果你需要更详细的地图信息，或者让iPhone作为导航来使用，国内的百度地图和高德地图可能会更有用。

而待办事项除了界面大改之外，还添加了场景化提醒，并且能够配上图片方便记忆。举个例子，你可以设置成到达某处，然后关联提醒自动弹出。上车连接Carplay，下车断开Carplay之后，iOS 13都可以根据记录做出不同的提醒。

重点是，待办事项APP本身就是苹果的亲儿子，与Siri之间的无缝互动十分顺畅，在大部分情况下，你都不需要打开APP来添加待办事项，只需要想起来的时候跟Siri说一声就行。例如“提醒我回家的时候煮泡面”，嗯。

由于在iOS 13中修改了隐私规则权限，开发人员和公司更难追踪到你的位置。苹果另外给查找APP进行了整合，在一个应用中可以同时查找苹果相关的所有产品，同时查找我的好友地理位置共享也融合到了查找中。苹果的逻辑很简单，找朋友，找家庭成员，还是找设备都是找，不如就放在查找APP中一块找。

此外，健康、iMessage、Animoji、键盘手势、截图功能都在不同程度上进行了更新，系统界面也更具用户的使用习惯做出相应的调整。例如Animoji新增了三个新表情，部分图标进行了替换，音量调节提示移动到了屏幕左侧，屏幕左侧的滚动条终于可以手动滑动，APP更新移到了App Store“我的”子项内，具体细节可以花些时间自行感受，这里不再赘述。

最让人感动的是，iOS 13还支持同时连接两个AirPods，情侣们终于可以共享一个手机的音乐和视频了。

哪些型号能够升级？

最后顺带说一下设备兼容性，iOS 13砍掉了对iPhone 6的支持，但仍然会保留支持iPhone 6S以及iPhone SE，以及刚发布没多久的iPod Touch第七代。详细列表如下：

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE

iPod touch（第七代）

嗯，最后祝福各位升级愉快，在新手机收入囊中之前，还能用老机型快乐上几把。当然，还没有下定决心买新iPhone的同学，相信我，新系统用着用着，很大概率就会下单买新手机了。