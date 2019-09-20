懒人刷牙不愁，米家声波电动牙刷3支仅售99元

电动牙刷现在对大家来说已经不是什么新鲜玩意儿，但电动牙刷市场质量参差不齐，让我们也只能挑贵的买。不过近日，小米米家声波电动牙刷T100正式开启众筹，众筹尝鲜价格为3支/99元，可以说是开启了全民使用电动牙刷的时代。

新款米家声波电动牙刷T100使用的是专研的高频震动马达，16500转/分钟的高频震动，能360°清洁口腔各个部位。同时还能保持60分贝以内的使用声音，震感舒适、低噪音使用悦耳。

米家声波电动牙刷T100采用小巧圆润刷头，搭配更加细软的尖丝软毛，可轻松深入牙龈缝隙清洁牙渍，口感舒适。高密度植毛工艺提升更多毛量，刷毛顶部结构经特殊处理，更加贴合口腔曲线，洁净的同时呵护牙龈安全无损伤。

刷牙也要讲究科学，米家声波电动牙刷T100还能为你智能设定好刷牙时长，每隔30秒会通过短停提醒换区，2分钟后自动停止。3秒渐强启动功能，防止飞沫尴尬，给口腔一个缓冲适应期，有效避免牙龈不适。

除此之外，米家声波电动牙刷还有更多贴心的人性化设计功能，IPX7级全机防水，无惧潮湿浸水，30天超长续航，可以说是出差旅行必备的神器。而在续航方面，一次充电4小时即可充满，充满就能用上30天。

更何况，现在99元可以买到3支米家声波电动牙刷T100，不管是一家三口还是你自己替换着用，怎么看都非常具有性价比，还不赶紧下单入手？！