罗技MX Master 3测评：用磁悬浮滚轮定义新一代办公鼠皇

就办公鼠标这一主题，很多人可能觉得，那种公司统一配发的，和台式工作站一起原装配送的，大概就是IT一族每天朝九晚五的忠实伙伴，然而它们却肯定不是办公室白领的最佳助手。如果要论及这个角色，那我们一定避不开罗技的MX Master系列，它一直以来都代表着办公鼠标的巅峰，几乎看不到有竞争者能撼动它的地位。

然后，这个只剩下自我突破的巅峰系列，现在出到了第三代。罗技MX Master 3究竟又达到了什么新的高度？

拿到罗技MX Master 3，第一眼觉得似乎和上一代MX Master 2S的模具没有特别大的差别，但一上手就会发现其实罗技在造型细节上做了非常多的改动。

首先是瘦身。如果真把MX Master 2S摆MX Master 3旁边，你就会发现MX Master 2S有种肥肥的感觉，MX Master 3把鼠标的主体部分压窄了很多，这样使得原来鼠标有的那种撑手感基本消除，办公室里使用MX Master 2S为主力鼠标的视频编导表示，以前用MX Master 2S掌心被顶得很满当，右手无名指小指安放有种局促的感觉，用MX Master 3半小时就感觉右手轻松了不少。我上手过后也认为，MX Master 3虽然仍然算一只体积偏大的鼠标，但对小手用户而言比上一代要更友好些。

在整体体型压缩的同时，罗技也在MX Master 3身上打磨掉了不必要的棱角，比如说左右主键的前方的尖突起现在变成了扁平的一条线，还有拇指手势按键上的强调性多边形防滑垫，跟着鼠标主体一起变换为类似于MX Vertical的波浪性纹路，从效果上来讲我更喜欢波浪纹，用了一阵MX Master 2S，老觉得那个多边形只是放着还好，一动起来就有种隐隐的硌手感。

MX Master 3最重要的变化，还是在于两个滚轮的升级。垂直滚轮现在换成了罗技最新锐的Magspeed磁悬浮滚轮，先不说滚轮本身材质的质感比MX Master 2S要好，滚动起来相比上一代也更有“润滑感”，在标准分段滚动模式下的滚动阻尼轻微，单级跨幅大而且平坦，手感很舒适，并没有我预期的全金属滚轮的那种硬梆梆的顶手。

而且Magspeed滚轮有个特点，一旦你让它高速转起来，它就会进入悬浮状态0阻尼模式，也就是大家印象中的无级飞轮，食指往里一勾下，滚轮能足足滚个六七秒钟，最后速度慢下来才又会自己小小咔哒一声回到分段滚动状态，不再需要手动按那个模式切换键，非常方便且符合使用直觉。只要机器不卡，滚Excel报表滚瀑布流网页不要太爽，要是MX Vertical也能有个这样的轮就好了！

横向滚轮之前在MX Master 2S身上要我评价，就是几乎不可用：过于内凹，难以和拇指充分接触，经常滚动幅度不够，而且还有并排的两个同样可用性不佳的侧键干扰，操作起来难度很大。MX Master 3就加大了横向滚轮的尺寸，并把它的位置抬高，和两个侧键平行，如此一改横向滚轮瞬间变得易用。横向滚轮是无级的，不过由于拇指移动空间有限，而且力道明显比垂直滚轮大，所以单次滚动并不会拉太大距离，不用担心滚飞。

至于MX Master 3拇指衬垫下的手势按键，手感变软了一点，操作功能倒是和前代一样，好用程度也差不多，施力按压对于这个握持姿势的大拇指来说已经不算自然，保持压下再移动鼠标的操作就还是有些难以适应。四个方向上的手势操作都可以自己指定，如果觉得切换桌面/显示桌面这一类的功能都基本没啥用处的话。

最后一个和MX Master 2S有明显差别的地方，就是接口的改变，想必现在大多数人都已经换用了使用USB-C接口的手机，鼠标跟着换USB-C也是自然而为，虽然MX Master 3肯定大部分时间都会待在办公桌上，但该要充电的时候，现在找根USB-C的线应该比microUSB容易了吧！

MX Master 3仍然有着大师系列的绝活：双滚轮双侧键针对不同的生产力软件和浏览器，都有优化过的自定义操作。有些很好用，比如说在Photoshop里的滚轮平移抓手，精度高；有些就比较鸡肋，比如Premiere Pro里横向滚轮的时间轴滚动，视频编导说他从来不用，虽然我觉得给他MX Master 3用上一段时间最后还是会习惯的，毕竟MX Master 2S的横向滚轮真的做得不太好。

MX Master 3支持Unifying和蓝牙双模连接，前者在你已经有一个罗技办公键盘的情况下，可以节省一个USB-A口出来；后者对于全USB-C的笔记本来说可是不可或缺的。同样，MX Master 3也支持Flow切屏特技，开启使用小心不要误触发。至于4000dpi传感器，我觉得问题不在于上限，而是少一个一键切换的手段，要不把飞轮模式的那个键给指派成DPI切换键吧……

最后的问题是，你要不要换一只MX Master 3？如果你很重视滚轮的体验，推崇无级飞轮，也希望能有横向滚轮控制在文档表格和psd中横向滚动，那基本可以确定MX Master系列就是你唯一的选择，这是让你工作效率最大化，名副其实的生产力工具，而最新款在鼠标模具，滚轮手感上的改良，乃至USB-C接口的配备，都可以认为是MX Master系列里的最佳选择。

所以，不要考虑什么差不差钱的问题了，MX Master 3就是你买得到的功能性最优秀的办公鼠标，对得起899元的标价，谁让它还是鼠皇呢。