华为Mate 20系列、荣耀20系列等8款机器开启EMUI10内测招募

IT之家9月20日消息 据花粉俱乐部官方消息，华为Mate 20、Mate 20 Pro、Mate 20 RS保时捷设计、Mate 20 X（4G）、荣耀20、荣耀20 Pro、荣耀V20、荣耀Magic2现已开启（EMUI10.0/Magic UI 3.0）安卓10内测招募。招募人数：招募 log 版本用户 500 人，不带log版本的用户1500人（如果报名信息填写有误，将会收不到版本）。

【报名方式】

1、报名前请务必阅读并充分熟知内测活动相关行为规范 点击此处

2、此次内测活动仅支持在手机端进行报名，不支持在PC端进行报名

3、报名前请确保花粉俱乐部 App为最新版9.0.6.300（可以进入应用市场将 “花粉俱乐部”App升级至最新版本或通过花粉俱乐部App > 我的 > 检测更新进行升级）

4、带log和不带log版本的内测到底有什么区别和相同点？点击此处找到你想要的答案。

5、请选择对应内测活动报名。报名内测log活动的用户，请务必提前注册Beta俱乐部内测帐号，注册地址：https://uniportal.huawei.com/uniportal/ （建议用手机号码注册，已有Beta账号的用户请忽略）。

6、报名入口及方法：请在手机上打开“花粉俱乐部App > 推荐 > 更多 > 内测报名”，然后根据提示进行报名即可，具体操作方法请参考：花粉俱乐部App手机端内测报名操作指导

适配机型如下：