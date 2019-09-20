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媒体：马云6折卖蚂蚁金服股份给史玉柱，入账5亿元

2019-9-20 19:21:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月20日消息据 财报看公司报道，巨人网络9月19日晚间发布的一份公告透露，2018年6月马云或以接近打6折的价格卖给了史玉柱蚂蚁金服0.0899 %的股份，价格为5亿元人民币。

报道称，巨堃网络是巨人网络的参股子公司，巨人网络直接持有其 44.91%的股份，截止目前，巨堃网络通过其全资子公司北京盈溢投资持有蚂蚁金服0.0899 %的股份。2018 年 6 月，巨堃网络通过其子公司北京盈溢以人民币 499,999,978.80 元（约5亿元）购买杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)出让的蚂蚁金服 14,172,335 股股份，占蚂蚁金服总股本的 0.0899%。按此计算，蚂蚁金服当时的估值为5561.73亿元，再按2018年人民币兑美元平均汇率为6.61741计算，折合美元约840.47亿美元。

不过，2018年6月，蚂蚁金服宣布完成了140亿美元的新一轮融资，当时外界普遍盛传其估值达到1500亿美元。也就是说，若去年外界对蚂蚁金服的估值比较准确，那么在去年的这次融资中，马云以接近打6折的价格卖给了史玉柱蚂蚁金服0.0899 %的股份。公开信息显示，杭州君瀚的前两大股东为马云和谢世煌，马云和史玉柱的商业往来一直都非常紧密。

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关键词：马云史玉柱蚂蚁金服

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