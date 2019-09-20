苹果iPhone 11/Pro今日开售：悉尼、新加坡均排起长队

北京时间9月20日晚间消息，据国外媒体报道，苹果公司上周发布的三款新iPhone手机今日正式开售。虽然可以在线预订，但对于忠诚的苹果粉丝而言，传统就是传统，排队必不可少。

▲上午8点前，悉尼的苹果专卖店门口

如今，人们可以在网上订购iPhone，然后让人送到你手中，或者在选定的时间内到店取货。但对于忠诚的苹果粉丝，传统就是传统。9月意味着iPhone的发布，而iPhone的发布意味着在苹果零售店外排队，以便尽快拿到一台设备。而今年，这一日期就是9月20日星期五，iPhone 11和11 Pro已率先在澳大利亚悉尼首发。

21岁的穆汉纳德·阿尔·纳达夫（Muhannad Al Nadaf）是悉尼第一个获得iPhone的人。对于纳达夫来说，这是一个重要的日子：在过去的五年中，他一直试图成为悉尼第一个在首发当日获得iPhone的人，但都失败了。但今年，他终于如愿以偿，但来之不易。苹果零售店早上8点开门营业，而纳达夫在凌晨3点就开始排队。

▲新加坡苹果专卖店门外

纳达夫说：“这真的是一次喧闹混乱的等待。这条路上有很多酒吧，所有喝醉的人都出来了，他们一直在骚扰我。接着，市政的人员又来了，洗了地面，我甚至不能坐下来看我的笔记本电脑。”纳达夫带了一条毯子，而不是椅子，由于地面被清洗，纳达夫也没法坐在地上。他说：“从凌晨3点我就一直站着。”

顺便说一下，纳达夫买了一部太空灰色的iPhone 11 Pro Max。他最先测试了iPhone 11 Pro Max的亮点功能，即三摄像头。与去年的iPhone XS系列相比，通过配备额外的摄像头，iPhone 11 Pro系列提升了iPhone的摄影水平。在手机的背部你会发现一个1200万像素的相机，一个1200万像素的长焦镜头，以及第一次在iPhone上看到的1200万像素的超广角镜头。

排在第二位的是马赞·库鲁什（Mazen Kourouche），从2015年到2018年，他每年都排在第一位。2017年，为了拿到iPhone 8，库鲁什整整提前11天就在苹果零售店外排队。今年，不再沉迷于第一的他，只提前两个小时到达，即早上6点。

在悉尼中央商务区的苹果零售店，大约有100人在排队。得益于时区优势，悉尼是世界上最早推出iPhone的城市之一。东南亚紧随其后，新加坡等国的苹果零售店今天也在为成群的苹果粉丝提供服务。对于排队的人来说，苹果零售店也会给予鼓励。早上8点开门营业后，对于蜂拥而至的买家，苹果零售店员工会给予热烈的掌声。

对于那些不那么热衷于iPhone的人来说，这一已有12年历史的现象（排队）令人费解。随着在线预订，店内提货和运营商合作伙伴的交易，排队等候的理由比以往任何时候都少。

但17岁的学生杰克（Jack）说：“我来这里是为了体验。”他一边说话，一只耳朵里还挂着一个AirPod。“所有的新闻工作者都在这里，其他所有人也都在这里，这是任何其他手机首发时都看不到的景象。”

除了悉尼和新加坡，迪拜、日本、英国、奥地利和其他一些地区的苹果零售店外也出现了排队的人群。在东京新开放的苹果丸内区（Marunouchi）零售店，早上大约5点半就有人开始排队。在英国伦敦摄政街（Regent Street）的苹果零售店，周四晚上就有人开始排队。截至当地时间周五早上6点，排队人数大约有40人。

▲日本

▲维也纳