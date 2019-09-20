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为避灾祈福，23岁医科大学女毕业生向机坪丢硬币被罚200元

2019-9-20 21:11:00来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月20日消息 据红星新闻报道，为了“避灾祈福”，一女子在四川西昌青山机场下机时，向机坪内抛下硬币，随后被机场工作人员发现并向警方报案。

据了解，因涉及飞行安全，凉山州公安局机场分局立即介入调查，将这名安徽籍旅客王某某抓获。经调查，9月5日，王某某一行10余人乘坐川航3U8060次航班到西昌参加亲戚婚礼，监控显示下机瞬间，王某某从舱门和廊桥之间缝隙抛下3枚硬币。

媒体报道称，23岁的王某某今年刚从某医科大学毕业，正准备考研。她称，表姐的小孩在飞机上出现了拉肚子，想着老家有扔硬币可以避灾祈福的说法，于是向机坪内抛洒硬币，并不知道这是一种违法行为。

“如果还有其他硬币没有被及时发现，一旦飞机受到影响，那后果不堪设想。”为了安全起见，机场工作人员对飞机进行了细致检查，未发现其余硬币。“鉴于王某某的行为未对飞机造成影响，也未造成航班晚点起飞，违法情节轻微。”当地机场警方根据《治安管理处罚法》相关规定，对王某某予以行政罚款200元。

此前也有多起乘客向飞机停机坪或是引擎抛掷硬币祈福的事件发生，这些人员均在飞机起飞前抛掷硬币对飞机飞行产生极大的影响，涉事人员有的被治安拘留，有的被判以数万元的罚款。

进入21世纪，我国各大航空公司一直保持着良好的飞行安全记录，而所谓的“投币祈福”在寺庙等场所可以作为一种善举，但在飞机上就是一种“人祸”，与其相信发动机“贪财”，还不如相信空乘人员成熟的飞行经验，但愿这种行为不会再度发生。

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关键词：飞机硬币发动机

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