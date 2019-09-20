朋友圈炫富： 卿本凡人，奈何P图

“6元秒变富豪，10元换美女头像。”

原本朋友圈的一些“炫富”把戏早已不是新闻，但是近日中新经纬在微博上一则关于“朋友圈炫富产业链”的话题，却引发了1.7亿的阅读量，参与讨论的留言超过7000条。

实际上，一些人在朋友圈晒出来的豪车、名表、限量包包、游艇吹风、海滨豪宅，很可能只是5~10元的简单P图、视频换脸。而在这些特效的后面，则如同游戏里氪金一样，一切炫富素材皆可买买买。

不过，这些人的无聊举措仅仅是炫富，满足自己的心理需求？炫富图片背后的提供者，图的又只是那5元、8元的蝇头小利吗？

真壕我服，假壕P图



“过去，以为只有微商才会整天喜提豪车、豪宅、协和号，可是最近连普通的好友，也开始晒宝马、奔驰钥匙，不知道以为中了彩票，一夜暴富了呢。”一位读者来信吐槽，最近感觉朋友圈炫富已经逐渐从微商蔓延到普通人，大量难辨真假的炫富视频、图片，令人觉得十分搞笑。

尤其部分收入普通、工作平凡的“咸鱼”好友，突然间晒出奢华的生活照，让旁人误以为“咸鱼翻身”了，“穿上龙袍也不像太子，而且很多人朋友圈的图片都似曾相识，估计是同一套的。”

“你先看看，都需要什么图片，一套6元，网盘就能下载。”

在一位爆料读者的推荐下，懂懂笔记在某二手电商平台上联系到了一位卖家，他表示炫富内容和素材是按套出售的，图片的价格就稍微便宜点，视频的话价格稍微高些，大概10-20元/套。

当问及这些图片、视频里的炫富场景是否都是实物时，商家则斩钉截铁地表示，保证图中、视频中所出现的豪车、豪宅以及场景全都是真实拍摄，承诺“假一赔万”。

“加我微信吧，我发缩略图片给你看一看、挑一挑。”懂懂笔记表示要购买一组炫富视频，让商家发来样板，对方却突然强调，不想走平台的交易，只能加好友后出售视频资源，“走平台有风险，反正素材也不贵，不会坑你的，我可以给你看最近的交易记录。”

对方随即晒出一系列与买家沟通的记录，有不少甚至还含有对炫富素材的好评。而在添加对方好友之后，商家发来了近10套含有名车、名表、房产证等炫富场景的缩略图。随即，懂懂笔记表示，有些担心这些套图和视频如果发在朋友圈可能会“撞车”，商家的回答开始有些闪烁其词。最后当提出若内容雷同可否退款时，商家承认，这些图片的确是批量在卖，“小圈子问题不大，但不保证图片不会相同，毕竟价格在那嘛。”

对方表示，如果有特殊需求，要求图片、素材不雷同，就只能“定制”了。他们可以根据买家的要求，定制指定的车匙、豪宅、豪车等图片或视频，保证内容独一无二，素材售后即删。

“这个收费大概在300-1200元/套，看你需要什么类型了。要先预付20%，三天内素材给到你，如果是豪宅、豪车相对便宜些，如果是晒现钞炫富、海外特定旅拍的价格，会更贵一些。”

那么，这些定制的素材，又是如何出现买家本人，以证“真实”呢？

卖家解释，部分图片可以通过PS的方式，将买家的头像、人物“植入”图片当中，但部分近景、特写照片不建议这么做，可以通过摆拍买家的“信物”，如随身常用的钥匙扣、包包和衣物，增加素材的“真实性”。而视频换脸，技术难度会稍微大一些，制作时间也要更长。

“你知道吗，这些素材取得的难度越高、制作的难度就越大，价格自然会很贵，就看你要怎么用了。”商家进一步透露，定制一套“露脸”的海外奢华旅拍素材，价格往往可高达几千元，并建议懂懂笔记仔细选择定制的需求。

豪车、豪宅、名包、现钞、旅拍......这些可用于朋友圈炫富的图片、视频都可以花钱买到。那么，商家的这些所谓炫富素材，到底是从何而来的呢？除了那些普通套图，定制版真的是派人跑去各地拍摄实物和场景？

套图简易定制暴利

“想要拿到这些炫富视频、图片并不难，只要脸皮足够厚呀。”

曾供职某微商品牌，负责为代理提供朋友圈炫富素材的“龙文”，在看到商家提供的缩略素材资料后，面带微笑表示，自己已经明白这些炫富内容究竟取材自哪些渠道了。

“豪车套图大多都是假借看车名义，在二手车商、平行进口商那里拍摄的。俗话说不打笑脸人，上门都是客。”龙文表示，尽管不少汽车销售对于一上来就拍豪车素材的行为深恶痛绝，但却难以劝阻该行为。

“过去有微商甚至组团到平行车商那，各种摆拍奔驰、宝马、宾利，最后一分钱也都不给。”龙文表示，这些从车商那拍摄到的豪车图片、视频，相对通用，如果不够真实，还可以在某宝上购买相应的车匙，进行“辅助”取材，“通用素材成本，通常价格都很低的。”

他告诉懂懂笔记，实际上通用素材虽然拍摄、整理比较繁琐，但可实现一套多用。而豪宅的视频、图片素材也相对简单，只要衣着靓丽，再约上三五地产中介，无论是白胚别墅，还是精装复式，都能够随意拍摄。而对于任何美工而言，P一张以假乱真的房产证易如反掌。

“至于名表、首饰、奢侈包甚至不用买精仿，在商场试戴就可以免费拍照了。”还有哪些外币现钞铺满床、扔满地的炫富图和视频，其实更加简单，每捆纸币只有上下两张是真币，其它都是从网上买到的道具，“朋友圈的人隔着屏幕，其实本就难辨真假。”

“至于定制，的确有些门槛，有些豪车、豪宅的做法是类似的，却要单独拍摄取材。”龙文介绍，门槛最高的炫富定制素材，并非豪车、豪宅、奢侈品，反倒是海外旅拍，尤其是制定场景的游艇、路途风景、五星酒店（外景）难度较大。

这些素材，往往需要商家特意去旅行论坛、微博上，与一些经常出国旅行的用户取得联系，让对方在旅游的过程中，帮助拍摄、抓取相关素材，“给背包客出拍摄费用，让其体验蹦极、游艇、浮潜，拍摄相关视频与照片，而且会要求多角度多场景，以便P图和备用。”

这样的方式成本很高，收益就体现在定制素材的报价上了。“拿浮潜为例，海外一次浮潜800-1000元，拍摄7-8组不同角度的图片视频，一组只要卖400~500元，就能赚2000以上。而且，将来还可以重复使用。”龙文笑称，这些定制化的炫富素材利润高达一半以上，最适合有“深层目的”的买家。

实际上，只要找到对应的渠道和方式，不少年轻旅客也热衷于建立这种“合作”，通过与图库商家的交易降低出游成本，体验更多的奢华项目。而对于出售炫富素材的机构而言，自然是省去了一应出行费用、人力成本，而且多角度的素材可以复用，将来出售给需求近似的买家。

这么一看，这条产业链还真是按需分配、各取所需、弹性配置，资源池共享，形成一个闭环？！

不对呀！商家、旅行者得到了收益，朋友圈炫富者只得到了心理满足？这不科学呀，炫富的人还能够得到哪些“收益”，才值得花这么多钱去扮演“假壕”？

满足虚荣结交人脉



“其实就是图好玩，让身边的朋友也惊讶下，算是满足下自己的虚荣心。”

在朋友圈里，懂懂笔记找到了一位一夜“暴富”的选图好友，私聊对方后对方表示，其实就是为了满足自己的虚荣心。

“无聊呀，生活太平淡了，没人点赞很寂寞的，你明白吗？”为了让朋友圈的亲友、同事惊讶一番，为了让从不搭理自己的好友在炫富名车豪宅视频下方点赞、留言，他表示仅此而已。

而且这位炫富的好友在收获留言和点赞后，还一一回复了留言、点赞进行互动，“谁都会有虚荣心的，都要面子的，你理解就行了。”

他告知，自己是在微信群里向一名自称可以出售名车名表素材的商家购买的，整套含名车外观、方向盘视角、钥匙扣的多角度素材，20张仅售8元。

“你说视频背景里我说话的声音，那几句话是我用剪辑软件配上的，看起来是不是真实好多？”

除了满足虚荣心之外，在沟通交流中也有炫富素材的卖家透露，一些用户购买炫富图片、视频，只是为混迹高端人脉圈子。有了这些炫富素材，和希望结识、正在接触的目标群体进入高档会所、俱乐部、高尔夫球场所，也会更加有底气一些。

“朋友圈发的宾利、别墅让新认识的合作方看一下，初次认识对方总不会要看到现车吧，至少加好友后先让对方对我的实力有些印象。”商家分析，这些朋友圈的炫富素材，或许可以帮助买家在一些高端聚会中，赢得生意伙伴的信任，结交一定层次的商业人士，“至于是不是可以让新认识的女孩儿一见倾心，我就不知道了。”

这位商家告诉懂懂笔记，据他了解一些花高价购买高端定制素材的买家，有的是做保险、金融的，有些是股民、基民，希望结识新的“朋友”，无非是为了“卖产品”，或者得到所谓“内部信息”做短线投资。

嗯，这一番了解下来，闭环似乎是实现了。

【结束语】

一些人朋友圈炫富的目的，已经从当初微商发展下线，发展成为一些人满足虚荣心，圈人脉、挤圈层，结交高端人士的的手段。而朋友圈炫富的背后，也渐渐衍生一条集素材拍摄、修改、定制、销售一体的灰产链条。

几元的通用炫富图片，几百上千元的奢华视频，并不会让普通人的朋友圈看起更加高大上，反倒只会让圈子变得越来越虚伪，越来越缺少人情味。或许这种虚假并不违法，只是一种尚未越界的“欺骗”，但透过这些现象，我们或许可以看到一种更深层次的悲哀。