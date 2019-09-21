Facebook：剑桥分析丑闻曝光后已封禁数万个应用

Facebook周五称其已经出于多种原因而暂时封禁数万个应用，这是该公司去年针对一起重大数据隐私丑闻而发起之调查的一部分内容。





2018年3月，英国政治咨询公司剑桥分析（Cambridge Analytica）在未经允许的情况下收集了多达8700万名Facebook用户的数据，这起丑闻促使人们担心这家全球最大的社交网络公司在保护其24亿用户的数据方面是否采取了足够措施，并引发了立法者和监管机构的审查。

随后，Facebook开始调查有权访问用户数据的开发商。该公司表示，许多被暂时封禁的应用（这些应用来自400家应用开发商）仍在接受测试，期间这些应用无法使用。

Facebook负责产品合作的副总裁伊姆·阿齐邦（Ime Archibong）发布博文称：“这并不一定表明这些应用正在对人们构成威胁。”

有些应用被暂时封禁是由于开发商没有回应Facebook要求其提供更多信息的请求，其他一些应用则已被彻底封禁，原因是其不适当地共享了用户数据或违反了Facebook的规定。

“除了那些已经通知公众的事件之外，我们还没有确认其他滥用事件，但到目前为止调查尚未完成。”阿齐邦在博文中写道。

Facebook没有提供被暂时封禁应用的清单。