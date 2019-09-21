游戏机用的Linux发行版Lakka 2.3发布：正式兼容树莓派4

Lakka是轻量级Linux发行，它可以将一台小型计算机转换成一个复古游戏控制台。Lakka 2.3 已发布，其提供了新的平台、新的内核，还有RetroArch 1.7.8，主要内容如下：

新平台：Raspberry Pi 4

Raspberry PI 4是一个廉价但功能强大的开发板，它改进了的CPU和GPU以及更大的 RAM，它能够运行大多数内核而不出任何问题。Lakka 2.3与Raspberry PI 4正式兼容。

新的RPI 配件：GPI Case

官方提供了一个为GPI Case而制作的Lakka的特殊镜像，自动处理输入映射和安全关机。

GPI Case 有综合IPS显示器、插孔音频端口，最重要的是，12个按钮DPAD、A/B/Y/X、L/R和START/SELECT，电源按钮和LED指示灯可让你安全地打开和关闭系统。

新平台：ROCKPro64

基于Rockchip的RK3399 SoC，ROCKPro 64是一个比典型的Raspberry PI更大和更强大的板，这个板包含两个ARM CPU，一个双核Cortex A72和一个四核Cortex A53，以及一个四核Mali T-860 GPU。ROCKPro 64有两个版本，2GB RAM版本和4GB RAM版本。

XMB菜单改进

• 每个菜单项现在有一个唯一的图标

• 缩略图缩放进行了改进

• 菜单展示独立于框架，在120 fps配置上，动画变得更流畅

改进的屏幕通知

在Lakka 2.3 中，左下角的黄色通知已经消失。在屏幕上添加了一整套新的和多样性的通知、指示符、小部件和重叠，以充分使用所有屏幕：任务进度、通知、FPS计数器和帧计数器、状态指示器(暂停、倒带、快速前进、慢动作…)、屏幕截图、音量。

此外，Lakka 2.3 还有其他许多改进，包括升级到 RetroArch 1.7.8，内核更新和 bug 修复等等。