苹果iPhone 11 Pro拆解视频曝光：电池下板状物将可用于反向无线充电

IT之家9月21日消息 iFixit近日进行了iPhone 11 Pro拆解的直播。现在，iFixit拆解团队正在深入研究并分析她们在拆解过程中的新发现。值得注意的是，iFixit团队注意到iPhone 11 Pro的电池下方有一块新板子，该板子可能是当初为了让iPhone 11 Pro实现反向无线充电功能而加入的。

今年早些时候，著名苹果分析师郭明錤（Ming-Chi Kuo）预测，苹果将为iPhone 11系列产品提供双边无线充电，而后来彭博社也证实该功能将在iPhone 11上现身以便用户利用iPhone背部为AirPods等配件充电。但是后来郭明錤和彭博社的Mark Gurman均表示苹果已经放弃了该功能。郭表示反向无线充电的效率“未满足Apple的要求”。

先前便有报道称，虽然苹果公司决定放弃这项功能，但iPhone 11很可能也会包含必要的硬件，只不过苹果通过软件关闭了该功能。

而现在这一观点在iFixit的拆解视频中得到了验证：注意那块“位于电池下方的神秘新板材”，iFixit团队进一步表示“这可能与传闻中的反向无线充电有关”

虽然iPhone 11 Pro中的确存在有相应的硬件，但不能保证苹果官方会在未来的软件更新中重新上线反向无线充电功能。在提高充电效率以满足其标准后，预计这一新功能将会在2020年的iPhone上现身。