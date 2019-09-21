苹果又玩电池门？iPhone 11/11 Pro内置系统可限制手机性能

凤凰网科技讯北京时间9月21日消息，苹果一份支持文档显示，iPhone 11和iPhone 11 Pro包含有一种新的性能管理系统，随着时间推移会对手机运行速度和质量产生影响。

文档称，“根据电池状态和iPhone运行的任务，可能出现的状况包括更长的应用启动时间、更低的帧率、无线网速下降、背光发暗或更低的音量。”

“电池门”2017年曝光后，目前苹果因此惹上32起集体诉讼。苹果曾推出一款能耗管理系统，会限制电池老化手机的处理器性能。

许多iPhone在还剩余30%，甚至40%电量的情况下就会莫名其妙地关机。

苹果尝试延长电池老化手机的“服役”时间并不让人意外，但是，秘密增添电池管理系统，会让客户认为苹果在强迫他们换购新手机。

现在，苹果明确表明，随着iPhone 11使用时间延长和电池老化，内置的能耗管理系统将降低手机运行速度，降低视频质量，下调音量和显示屏亮度，“内置的软件和硬件系统自动发挥作用，一直处于开启状态，目的是随着电池老化，向用户提供尽可能好的性能”。

我们或许可以理解苹果此举的动机，但它采取的方法欠妥。

苹果也可以简单地告诉用户，电池容量只剩下最初的75%或60%，询问用户下一步采取的措施。如果用户愿意为保持性能而牺牲续航时间，也是完全可以的；如果用户选择延长续航时间，这也没有什么不好。

“电池门”曝光后，苹果被迫以29美元的价格为受影响的iPhone用户更换电池。