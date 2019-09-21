继Python教程文档后，微软再次推出Python免费在线教程视频

日前，微软官方上线Python教程文档。最近微软针对Python 初学者，推出了一套免费的教程视频。

这套视频名为Python for Beginners，该在线教学视频由微软高级项目经理Christopher Harrison、以及微软AI Gaming的商业开发经理Susan Ibach共同讲解，在课程中加入了他们对Python的见解，一共有44个视频。官方对该系列视频的描述是快速和简洁的，这套视频并不是对Python的深入研究，而是为Python 初学者提供的学习材料，以鼓励学习者开始具体研究领域。

根据官方介绍，该系列教程并不会涵盖所有Python 知识，提供的是关于Python 编程的基础内容。而具体来说，该教学视频系列循序渐进，先是介绍Python，开发工具 Visual Studio Code 的配置，然后就是主要语法语句概念讲解，再配合示例演示，例如介绍 print 概念和演示Hello World。

Python 最近几年来非常流行，在各大语言排行榜上都名列前茅，例如它在 IEEE Spectrum 年度编程语言排行榜上就三年连冠，在最近的 TIOBE 9月排行位居第三。大多数界内人士认为，在未来几年，Java和C在搜索引擎的相关搜索方面将面临挑战，受到Python 影响。Python之所以如此流行，原因包括简单易用、通用性（符合各种开发需求）、强大的社区、有很多大企业赞助、能够用于机器学习和人工智能等等，它在许多机器学习课程中被用作主要语言有关，这众多因素让它越来越受关注。