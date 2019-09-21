内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

特朗普遭“打脸”：彭博社消息称苹果Mac Pro关税豁免请求获批

2019-9-21 8:37:28来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家9月21日消息 今年早些时候苹果正式要求特朗普政府为其新款Mac Pro和一些配件提供关税赦免，而特朗普在一条推文中回应称苹果不会获得Mac Pro零件的豁免，除非保证苹果产品在美国制造，否者不会向其提供关税减免政策。不过据最新报告显示，目前已有10款苹果产品关税豁免请求获得了批准，其中包含了Mac Pro组件和一些附件。

据彭博社报道，在苹果公司最新的15项关税赦免请求中，有10项已获得美国贸易代表办公室的批准。而特朗普在推特上称不会给予苹果任何特权，但同时他也表示“我们会解决”并且“我认为他们将宣布他们将建厂。在德州。”不过有传闻称新Mac Pro将被转移至中国生产（与2013年在美国本土生产的Mac Pro有所不同），而苹果方面也没有迹象表明它计划在德克萨斯州建厂。

苹果公司所提出的15项关税豁免请求包括特朗普本月将关税从10%提高到25%的产品，而这些产品的关税将在10月15日后被提高到30%。尽管某些苹果产品受到贸易战的打击，但iPhone仍被“暂时”免除了最初定于9月生效的10%关税，不过征税日期被推迟到了12月15日。

彭博社还提供了有关Mac Pro组件和Apple配件已获得关税豁免批准的一些细节：

USTR批准了对Mac Pro，Magic Mouse和Magic Trackpad以及Mac Pro的一些关键内部组件的关税减免的请求，而对其余请求关税赦免的苹果产品目前仍在接受USTR的实质审查。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特朗普苹果Mac Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有