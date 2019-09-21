特朗普遭“打脸”：彭博社消息称苹果Mac Pro关税豁免请求获批

IT之家9月21日消息 今年早些时候苹果正式要求特朗普政府为其新款Mac Pro和一些配件提供关税赦免，而特朗普在一条推文中回应称苹果不会获得Mac Pro零件的豁免，除非保证苹果产品在美国制造，否者不会向其提供关税减免政策。不过据最新报告显示，目前已有10款苹果产品关税豁免请求获得了批准，其中包含了Mac Pro组件和一些附件。

据彭博社报道，在苹果公司最新的15项关税赦免请求中，有10项已获得美国贸易代表办公室的批准。而特朗普在推特上称不会给予苹果任何特权，但同时他也表示“我们会解决”并且“我认为他们将宣布他们将建厂。在德州。”不过有传闻称新Mac Pro将被转移至中国生产（与2013年在美国本土生产的Mac Pro有所不同），而苹果方面也没有迹象表明它计划在德克萨斯州建厂。

苹果公司所提出的15项关税豁免请求包括特朗普本月将关税从10%提高到25%的产品，而这些产品的关税将在10月15日后被提高到30%。尽管某些苹果产品受到贸易战的打击，但iPhone仍被“暂时”免除了最初定于9月生效的10%关税，不过征税日期被推迟到了12月15日。

彭博社还提供了有关Mac Pro组件和Apple配件已获得关税豁免批准的一些细节：

USTR批准了对Mac Pro，Magic Mouse和Magic Trackpad以及Mac Pro的一些关键内部组件的关税减免的请求，而对其余请求关税赦免的苹果产品目前仍在接受USTR的实质审查。