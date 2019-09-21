外媒：Facebook抄别人的应用，而亚马逊抄别人的鞋

9月21日消息，据国外媒体theverge报道，美国电商亚马逊正在通过其自有品牌206 Collective抄袭鞋商Allbirds的产品。总部位于湾区的服装公司Allbirds凭借其耐用而超舒适的跑鞋曾在硅谷掀起了一场风暴。

复制抄袭在硅谷有着悠久而丰富的历史。从苹果与三星智能手机设计引发的法律纠纷，再到Facebook为了让Instagram领先于Snapchat而几乎让后者崩溃，无一例外都是如此。

Tinder产品主管小杰夫·莫里斯(Jeff Morris Jr.)在Twitter发文表示：“亚马逊现在直接复制所有Allbirds。”“在硅谷，我们已经达到了‘克隆高峰’。”“现在已经没有规则可言——如果你开发出一款产品，亚马逊或Facebook会复制它。”

如果消费者在亚马逊上搜索“Allbirds”，会发现有各种各样的克隆产品。

▲亚马逊克隆产品和Allbirds产品对比

而亚马逊也通过其自有品牌206 Collective，加入了克隆Allbirds产品的行列。在过去的几年里，亚马逊一直在推出自家的品牌产品，涉及几十个类别，并使用各种与亚马逊完全无关的名字。这种行为也让亚马逊引起欧盟等监管机构的注意，该公司正因使用第三方卖家的销售数据开发和销售自己的类似产品而接受调查。

亚马逊克隆Allbirds鞋售价45美元，仅仅是Allbirds跑鞋的一半多一点。而亚马逊克隆产品的评论似乎都出自该公司的官方评论团队亚马逊Vine用户。

亚马逊Allbirds克隆产品的23篇好评中，每一篇都来自Vine用户。但是，如果鞋子真的很好很舒服，而且比所有的Allbirds产品都便宜，亚马逊的抄袭对消费者来说还重要吗？莫里斯说，“人们过去很在意。现在不会了。”