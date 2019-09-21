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华为正式向海外市场推出Huawei Assistant，Mate30系列首发

2019-9-21 9:16:39来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月21日消息 据huaweiblog消息，中国市场的华为手机有着自己的语音助手，在此之前海外市场的华为手机却没有。根据华为官方消息，华为在海外版的Mate 30系列上正式推出了智能语音助手——Huawei Assistant，以便更好的与Siri、Bixby、Google Assistant、Alexa等竞争。报道中指出，Mate 30系列成为华为在海外市场推出的第一款搭载语音助手的智能手机。

华为在9月19日的官方文档中表示，“该服务已预先安装在新的HUAWEI Mate 30系列设备上，并将在HUAWEI AppGallery提供，以便用于其他设备。该服务的云计算部分由欧洲的数据中心提供，并且符合通用数据保护法规（DSGVO）。”

Huawei Assistant主要功能包括：

新闻服务：通过学习，Huawei Assistant可以根据使用者的习惯爱好智能推荐相关新闻；

搜索：HUAWEI Assistant Search使搜索在智能手机中更加有效。用户可在默认浏览器或个性化新闻源、应用程序，备忘录，电子邮件，日历项...等搜索想要的内容；

SmarterCare：HUAWEI Assistant借助其AI技术，以简单，智能的方式实时提供信息和服务。通知和提醒适应用户。使用后，用户可以查看天气预报、查看未接来电、查看智能手机使用情况数据或安排提醒、股市信息等。随着将来的更新，华为手机可以直接预订旅行，餐厅，航班，出租车或酒店，而HUAWEI Assistant也会同时创建提醒。

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关键词：华为Mate 30 Pro

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