华为正式向海外市场推出Huawei Assistant，Mate30系列首发

IT之家9月21日消息 据huaweiblog消息，中国市场的华为手机有着自己的语音助手，在此之前海外市场的华为手机却没有。根据华为官方消息，华为在海外版的Mate 30系列上正式推出了智能语音助手——Huawei Assistant，以便更好的与Siri、Bixby、Google Assistant、Alexa等竞争。报道中指出，Mate 30系列成为华为在海外市场推出的第一款搭载语音助手的智能手机。

华为在9月19日的官方文档中表示，“该服务已预先安装在新的HUAWEI Mate 30系列设备上，并将在HUAWEI AppGallery提供，以便用于其他设备。该服务的云计算部分由欧洲的数据中心提供，并且符合通用数据保护法规（DSGVO）。”

Huawei Assistant主要功能包括：