苹果官方发布“iPhone 11 Pro幕后花絮”视频展示其后置三摄系统

IT之家9月21日消息 苹果官方近日在YouTube上传了一段全新的“iPhone 11 Pro幕后花絮-新三摄系统抢先看”视频，主要向用户介绍了苹果iPhone 11 Pro/Pro Max所采用的后置三摄模块。此次视频的主角是摄影师Justin Bettman，他将只使用iPhone 11 Pro的全新超广角镜头来拍摄一些照片，一起来看一下。

据悉，视频中的每张照片都是摄影师在完全不同的地方进行拍摄的。为此Bettman还特地在不同的地方创建不同的场景，即使在很远的距离外拍摄也可以将周围环境完全遮挡。同时视频中的链接还将用户引到苹果的Instagram账户上，用户在这里还可以对不同场景下苹果的后置三摄表现进行比较。

场景一：工作人员在一条小巷中布景，整体更类似于宇航员出舱的感觉，颇具科幻风。

场景二：工作人员在森林内布景，场景模仿了火车车厢的风格，演员们与“车厢”外的风景仅有一“墙”之隔。

场景三：沙漠选景，工作人员采用的是类似于领奖台的布景思路，其中有一个学生在舞台上举起奖杯。

先前苹果官方在其上传的视频中介绍了iPhone 11 Pro的耐用性，此次则是介绍了全新的后置三摄系统，预计后期苹果官方发布更多有关iPhone 11 Pro新特性的介绍视频，敬请期待。