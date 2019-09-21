苹果iPhone 11/Pro/Max发售纽约排起长队，分析师：销量不错

9月21日消息，据国外媒体报道，苹果新款iPhone 11系列手机正式发售后，显示出苹果手机需求回暖的迹象。虽然全世界各地的苹果商店少有排队，但位于纽约第五大道的苹果商店吸引了大批顾客。

苹果公司最新款iPhone手机于本周五正式发售。这对苹果公司来说是一场测试，表明在明年对苹果手机进行更大规模的重新设计之前，更好的摄像头和更长的电池续航时间仍然吸引了更多消费者。

▲当地时间9月20日，消费者在位于纽约的苹果商店试用最新款iPhone

周五世界各地的消费者可以拿到三款新手机以及升级版的苹果手表和iPad。用户既可以选择送货上门，也可以到苹果实体店提货。位于曼哈顿第五大道(Fifth Avenue)的苹果旗舰店周围排起了长队，人们等着进入店内拿到最新款的iPhone 11系列手机。苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)也亲临苹果商店现场，站在中央公园对面的苹果店前广场上与粉丝们合影留念。

萨姆·舍弗(Sam Sheffer)周五上午已经在位于曼哈顿SoHo的苹果商店拿到了他的暗夜绿色iPhone 11 Pro手机，他排了不到五分钟的队。但他去了第五大道新开的苹果商店，期望能够看到库克。

舍弗说：“对于我这样一个铁杆苹果粉丝来说，我不能忍受自己没有一部最新款的iPhone。”

当地时间周五苹果股价下跌1.5%，收于217.73美元，该公司市值接近9840亿美元。

▲苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)亲临发售现场与粉丝合影

苹果iPhone在进行年度更新时面临一些挑战。过去三个季度iPhone的销量有所下降，价格攀升至1000美元以上，人们对手中现有机型的使用时间更长。今年这款新手机缺乏革命性的功能，可能会让一些粉丝坚持到2020年再换新机。到时速度快得多的5G网络和改头换面的设计将为iPhone手机带来更多的可能性。

但一些分析师的早期报告显示，苹果出现了一些令人鼓舞的迹象。韦德布什证券分析师丹·艾夫斯（Dan Ives）在给投资者的报告中写道：“苹果纽约旗舰店今天的排队人数比去年增加了70%左右，市场需求看起来很强劲。”艾夫斯在与排队等候的顾客交谈后表示，“市场对基本款iPhone 11以及太空灰和金色的256GB iPhone 11 Pro有强劲需求。”艾夫斯说，对苹果来说另一个积极的迹象是，购买新款iPhone的消费者队伍“一直排到下午”。

苹果将iPhone 11的基本款价格定为699美元，低于去年iPhone XR的749美元起售价，也低于一些分析师的预期。这可能有助于将一些新用户吸引到其不断扩张的娱乐和服务生态系统中来。

罗森布拉特证券公司表示，“9月和10月份iPhone新机型的产量将出现一些增长。”罗森布拉特证券公司分析师张军（音译，Jun Zhang）写道，目前预计销量将比此前预期的增加300万至500万部，达到6800万至7000万部。

▲萨姆·舍弗(Sam Sheffer)站在纽约第五大道的苹果商店外。

张军说，这可能会让那些在第五大道苹果商店排队等候的消费者感到失望。如果他们没有提前预订手机，可能会面临两到三周的等待期。这比去年iPhone XR一到两周的等待时间要长，但张军说，“其他零售商会有很多库存。”

市场研究公司Longbow Research分析师肖恩·哈里森（Shawn Harrison）表示，苹果可能会看到“iPhone需求上升”，且“对最新款iPhone的关注趋势令人意外。”

今年，世界各地苹果专卖店外的排队队伍通常都比较短，甚至根本没有，但游客和消费者挤满了位于纽约第五大道的苹果商店。等着为家人拿手机的丹尼尔·阿金素瑞尔（Daniel Akinsulire）发现自己已经排到了58街。“我不知道会这么拥挤，”他说。“我上班可能会迟到。”