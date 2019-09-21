因纽特人能用屎做冰刀还能切肉？科学家尝试：做不到

国家地理探险家韦德·戴维斯(Wade Davis)撰写的小说《太阳下的阴影》中描述了关于因纽特人的离奇故事：一位因纽特人的所有工具都被没收，为了逃离家人，他竟然将自己的粪便冰冻处理，制作成一把刀。

目前，科学家依据《太阳下的阴影》所描述的故事情节，制作了一把“粪便刀”，但是实际操作效果并不理想，用“粪便刀”切猪皮，实验以失败告终，用粪便制作的冰刀无法切开猪皮，只是在猪皮上留下了几道黄色痕迹……

但在小说《太阳下的阴影》中，因纽特人粪便制作的冰刀将一只狗砍成肉酱，并用它的骨头做成雪橇逃走。这是因纽特民族最受欢迎的故事之一，在其他书籍、纪录片和网站多次转载。

实验中精心制作粪便冰刀

为了测试粪便冰刀的真实性，美国肯特州立大学人类学家梅廷·埃伦(Metin Eren)、米歇尔·贝贝拉(Michelle Bebbera)以及研究同事将人类粪便放入实验室冰箱中，温度调至零下20摄氏度冰冻成片状结构，为了制作与国家地理探险家戴维斯描述的粪便冰刀，埃伦博士接受了一种独特的“北极饮食”。

埃伦连续8天时间吃高蛋白和脂肪酸食物，同时，也吃碳水化合物、水果和蔬菜，5天后，研究小组开始每天收集埃伦的粪便样本，用于制作刀具。

为了将冰冻粪便制作成刀状，研究人员采用多种办法，他们将粪便放入陶瓷刀形模具进行塑形，还亲手将冰冻粪便进行打磨处理。

粪便冰刀无法切开猪皮

在切割实验之前，他们将粪便冰刀从冰箱中取出，使用金属锉刀削出刀刃面，然后在零下50摄氏度的干冰中快速冷冻。随后他们拿出猪皮、猪瘦肉和猪腱肉，分别测试刀具的锋利情况。

他们首先拿猪皮开刀，令人失望的是，无论是“刀模”冰刀还是“手形”冰刀，都无法切开猪皮。反复切割尝试之后，仅在猪皮上留下粪便冰刀融化的黄色痕迹，这是融化的粪便残渣。

接下来研究人员决定采用贝贝拉博士的粪便样本重复实验，期间贝贝拉的饮食方式偏西餐风格，主要吃芝士汉堡、意大利面和洋葱圈等。然而，最新制作的粪便冰刀仍无法切开猪皮。

他们表示，出于好奇心，大家尝试用冰刀能否切下猪皮的皮下脂肪，用了很大的工夫，才切下较薄的脂肪片，期间冰刀在快速融化，不断渗出粪便残渣。

如何制作一把粪便冰刀？

为了制造出符合探险家戴维斯小说《太阳下的阴影》的粪便冰刀，埃伦连续8天吃了北极食物——富含高蛋白和脂肪酸的食物，但也包括碳水化合物、水果和蔬菜。

同时，研究人员还使用贝贝拉博士的粪便样本重复这项实验，他食用偏西餐的饮食(包括芝士汉堡、意大利面和洋葱圈)。

埃伦的北极食物：

第一天：13点吃鸡蛋、16点吃牛肉点心、18点吃牛排；

第二天：9点吃火鸡点心、11点吃牛排、19点吃三文鱼和牛肉片；

第三天：9点吃牛肉片、12点吃牛肉点心、18点吃三文鱼、意大利饭、小西兰花；

第四天：9点吃牛肉香肠、16点吃苹果酱、17点吃火鸡波兰熏肠；

第五天：9点吃火鸡香肠、11点吃通心粉和奶酪、20点吃鸡翅；

第六天：8点吃鸡翅、14点吃安格斯牛肉丸；

第七天：8点吃火鸡香肠、12点吃三文鱼和鲈鱼片。

贝贝拉的西餐食物：

第一天：7点吃乳酪、11点吃小扁豆和大米、17点吃意大利面和肉酱；

第二天：7点吃贝果和奶油奶酪、11点吃牛肉饼、18点吃芝士汉堡和洋葱圈。