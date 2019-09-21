马后炮？iOS 13未能充分落实来电身份验证，用户仅能回看日志标记

IT之家9月21日消息 想必各位手机用户都曾因骚扰电话而苦恼过，手机厂商和监管机构对于骚扰电话往往会采用技术拦截的方法，像国外运营商所采用的SHAKEN / STIR方案。不过近日有外媒发现在苹果最新发布的iOS 13 系统中也未能有效落实呼叫验证 。

首先来了解一下SHAKEN / STIR：这是一种用于来电身份验证的框架，主要作用是验证拨入的号码是否涉嫌欺诈。美国联邦通信委员会则是希望各大运营商在今年年底前逐步应用这项技术，不过目前只有AT&T和T-Mobile两家运营商落实了该框架的应用工作。

值得注意的是，这种框架如要正常运行就必须保证手机能够识别来自SHAKEN / STIR的传入信号。而谷歌早已在更新中加入了对这一框架的支持，这样一来用户在接听来电前便可验证对方的身份。

而据外媒The Verge 报道，苹果已在最新发布的iOS 13系统中更新了这项功能，不过目前尚未能在 iPhone 响铃时显示相关验证信息。

尴尬的是目前用户如果想知道这个号码的真实性，唯一的办法就是接听电话或等待其转入语音信箱，然后查看通话记录以查看呼叫者是否在系统的已验证清单中，这种操作无疑是“马后炮”一样的存在。对此有外媒认为，虽然SHAKEN / STIR技术方案效果并不是很好但也算是聊胜于无，苹果很明显应该想办法把这件事做到更好。