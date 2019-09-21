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马斯克想拿数十亿美元薪酬，被指控不公平获利

2019-9-21 10:09:35来源：凤凰科技作者：若水责编：懒猫评论：

北京时间9月21日消息，特拉华州一名法官周五作出裁定，特斯拉董事会必须在授予其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）数十亿美元薪酬方案的诉讼庭审中进行辩护。此前，特斯拉一名股东提起诉讼，称该公司董事会批准授予马斯克的巨额薪酬方案让这家电动汽车公司负责人获得了不公平利益。

▲特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）

2018年3月，特斯拉股东投票批准针对CEO马斯克的薪酬方案。方案显示，如果公司能够在关键绩效指标上实现目标，特斯拉当年将向马斯克授予价值26亿美元的股票期权。不过当时有股票分析师表示，如果特斯拉能够实现快速增长（特斯拉尚未公布年度利润），这一薪酬方案的价值在未来十年可能高达700亿美元。

特拉华州衡平法院（Delaware Court of Chancery）副院长约瑟夫·斯利茨（Joseph Slights）周五作出的裁定，驳回了特斯拉在诉讼初始阶段请求法院撤销股东理查德·托内塔（Richard Tornetta）的诉讼请求。

因此，未来特斯拉董事会必须对以下指控进行辩护：该公司在批准这一巨额薪酬计划时违反了受托责任，而且该薪酬计划令特斯拉CEO不公平获利。

特拉华州法官作出的最新裁决，将有助于外界更多了解特斯拉董事会的决策过程。

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关键词：特斯拉马斯克

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