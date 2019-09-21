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苹果官方展示iPhone 11/Pro/Max全球首发现场（多图）

2019-9-21 10:57:11来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月21日消息 昨日，全新的iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max和Apple Watch Series 5已于当地时间9月20日上午8点全球发售。

在纽约，苹果第五大道直营店（Apple Fifth Avenue）已经重新设计，并正式开业，标志性的玻璃“立方体”回归，还带来了更明亮、更宽敞的内部空间。

为了庆祝iPhone 11系列、Apple Watch Series 5首发以及苹果纽约第五大道直营店开业，苹果通过Newsroom官方频道展示了全球首发现场的盛况。

苹果第五大道直营店，纽约（Apple Fifth Avenue, New York）

▲蒂姆·库克（Tim Cook）和迪尔德里·奥布赖恩（Deirdre O'Brien）欢迎重新设计的苹果第五大道直营店的第一批顾客

▲百老汇明星安德烈·德·希尔兹（AndréDe Shields）现场表演Memoji卡拉OK

▲百老汇明星克里斯汀·切诺维斯（Kristin Chenoweth）现场表演Memoji卡拉OK

苹果香榭丽舍大街直营店，巴黎（Apple Champs-Élysées, Paris）

苹果丸之内直营店，东京

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关键词：苹果

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