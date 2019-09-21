日媒：iPhone 11/Pro/Max贵了，但日本消费者仍然热捧

9月21日消息，据日本经济新闻报道，虽然价格不菲，也不支持5G，但日本消费者对于新款iPhone的摄像功能很感兴趣，加之苹果品牌在日本的受欢迎程度，有助于提振新款iPhone在日本市场的销售。

本周五日本市场也开始发售苹果新款iPhone 11系列手机，日本各地的消费者都排起了长队。在开门之前，东京丸之内商业区的苹果商店外就有130人在排队等待。iPhone 11起价74800日元(约合4932元人民币)，但观察人士关注的是价格更高机型在市场上的表现。iPhone 11 Pro的起价为106800日元（约合7041元人民币）。

需要注意的是，上述价格是不含税的iPhone 11系列手机售价。日本消费者真正到手还需要加上8%的消费税。而随着安倍政府税改落地，10月份要加上10%的消费税。这意味着10月份消费者入手iPhone 11的起售价为82280日元（约合5425元人民币），而入手iPhone 11 Pro的起售价为117480日元（约合7746元人民币）。

一位30岁的办公室职员购买了iPhone 11 Pro Max，他说正是升级后的摄像头说服自己购买新手机。

分析人士指出，尽管iPhone价格不菲，但日本市场对其支持依然强劲。岩井日星证券高级分析师川崎志明(Tomoaki Kawasaki)说：“苹果品牌在日本消费者中仍然很受欢迎。”他说，日本消费者对iPhone 11 Pro Max等功能先进设备总是有需求。

与苹果的竞争对手不同，新款iPhone并不支持5G。但川崎志明表示，消费者对某些品牌尚缺乏信心，这将有助于iPhone在日本市场的销售。

周五日本三大移动运营商也开始发售新款iPhone。其中软银为分期付款以及折价购买新手机的用户提供高达50%的折扣。软银副总裁Jun Shinba说，这一活动旨在让用户在两到三年后更容易购买一款新机型。

往常iPhone在日本的销售得益于运营商的大幅优惠。如果用户绑定运营商的套餐，就能够以更大折扣购买iPhone。但从10月份开始，当地法律将禁止套餐捆绑，用户更换运营商无需支付巨额违约金。

但这也意味着手机大幅折扣的终结，日本消费者很快就会开始感受到手机的实际售价。

39岁的上班族正行雅塔(Masayuki Yarita)在手机运营商KDDI经营的一家商店里买了一部iPhone 11 Pro Max。他打算用48个月分期付款购买这款手机，然后在两年的运营商套餐合约期满时再将其卖掉。

“全款购买有点太贵了，”正行雅塔说。