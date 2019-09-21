可安装谷歌GMS！华为Mate30/Pro确认支持Bootloader解锁

IT之家9月21日消息 华为Mate 30系列手机已经正式发布，是该公司首批不能预装Google应用和服务的设备。现在，华为Mate 30和Mate 30 Pro已经确认将具有可解锁的Bootloader引导程序。

华为在与外媒AnandTech和Android Authority的多次采访中证实，Mate30系列将提供Bootloader的解锁功能。值得注意的是，华为此前曾在所有手机上允许使用此功能，但不久后出于“安全考虑”将其移除，不再提供支持。

借助可解锁的引导加载程序，安装Google Play服务变得非常容易，因此可以在安卓智能手机上安装Google应用，这似乎可以解决华为的安全问题。华为余承东（Richard Yu）在一份声明中表示，Bootloader解锁可为客户提供“更多自由”。

我们限制[Bootloader解锁]是因为我们想为消费者保证更高的安全性。但是这一次，我们将为消费者提供更多自由，以便他们可以自己进行更多定制。因此，我们计划赋予消费者这样做的权限。

当然，与首次购买设备时预装谷歌服务相比，被迫自行安装Google应用程序的体验仍然要糟糕得多。但是，考虑到华为的困境，这总比没有好。

显然，即使缺少Google应用，华为对Mate30也有一些崇高的目标。华为告诉Android Authority，该公司预计Mate30系列将出货2000万台，主要是在中国销售。

值得注意的是，到目前为止，华为P30系列已成功出货1600万台。不过即使可以使用Bootloader解锁，如果没有西方市场销售的帮助，要交付2000万台华为Mate30设备似乎也是一个艰巨的目标。