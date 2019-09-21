胎儿在妈妈肚子里啥都看不见？不，他们也会“看脸”

新研究表明，妊娠晚期婴儿的视觉能力比我们之前认为的要丰富得多，他们可以选择自己想看的东西。

胎儿也非常擅长“看脸”

英国兰卡斯特大学的研究人员一直热衷于探索胎儿的视觉能力。首席研究员兼心理学教授Vincent Reid在邮件中解释道：“到目前为止，我们已经能够探索除了视觉之外的所有胎儿感官的使用。我们对新生儿和他们的视力了解较多，但对他们出生前的视力情况几乎一无所知。比起其它形状，新生儿非常擅长识别面孔而且更喜欢看脸，所以我们想要探索胎儿出生前这种偏好的发展情况。”

研究人员总共检查了39个胎儿，孕妈妈们的孕周分别从231天到252天不等，都是单胎分娩。本来参与研究的胎儿数量更多，但是由于实验期间部分胎儿处于深度睡眠状态而无法进行测试。

胎儿对“脸”的形状更感兴趣

由于胎儿参与者仍然在母亲的子宫里生活，所以研究人员采用了非侵入性的方法来评估他们的视觉能力。为了做到这一点，科学家们用一束光照射来母体。Reid解释称：“光是由三个点组成，这些光点分别代表着两只眼睛和一只嘴巴时，新生儿更喜欢看它们。所以我们没有给胎儿看一张‘脸’，而是给他们看一张‘脸状’图像。”

研究人员使用4D超声波来监测胎儿受到刺激时是否会转头以及转头的程度。此外，他们还使用了同样的三个点的图案，但与胎儿的方向是相反的，也就是说在结构上不像人脸。事实证明，不像脸的光点一点都不吸引他们。Reid称：“把光点图案倒过来后，新生儿就失去了兴趣。”

Reid称：“虽然很微妙，但是这种脸状结构对胎儿产生的吸引力让我们对视力发育有了不同的认识。这意味着我们甚至在出生之前就有这种偏好，这要么是天生的，要么就是他们出生前已有类似经历。”

胎儿的视觉发育仍然是一个谜

这项研究的另一个重大发现是，它将人类的视觉时间轴向前移动。Reid称:“我们现在知道，胎儿在出生前的环境中积极处理视觉信息。头部运动是一种有意识的运动，用来跟踪我们给出的刺激。这意味着我们现在可以从许多其它方面探索胎儿的视觉。”

事实上，这项研究已经为将来深入研究胎儿视力打下了基础，因为就目前的情况来看，我们对胎儿能看到多少东西还知之甚少。Reid称：“以前没有人研究过这个，一周大的婴儿视力很差，一切都很模糊。同样的情况也会发生在还有数周即将临产的胎儿。我们知道早产儿可以看到形状、光线和细节，但那也是他们出生以后，出生前的环境是不同的。我们需要找到答案。”

团队计划研究胎儿是否能区分数量和数字

Reid指出：“区分数量和数字是新生儿能做到的事情。如果胎儿也能做到这一点，这就告诉我们很多关于胎儿认知能力的信息。我们也很想知道胎儿是如何看到动作的。婴儿更喜欢看人们的动作，如果胎儿也有这种偏好，这就意味着他们自身的经历可能导致了这些偏好。”

十月怀胎，胎儿在母体到底经历了什么，为啥会对面孔更感兴趣，我们不知道、也不敢问。还是等科学家们给我们揭开谜底吧！