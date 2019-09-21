iPhone 11/Pro/Max发售，果粉“分裂”：坚守、观望与叛逃

从9月13日苹果发了iPhone 11系列新品后，“降价”和“守旧”就成了坊间热议的关键词。不过，在预售环节已经出现“真香”效应，天猫数据显示，预售首日的销售数据较iPhone XR增长了335%；京东数据显示，iPhone11预售销量同比增长480%。

不过，近日有华强北的手机商家向懂懂笔记透露，此次iPhone 11发布，除了绿色机型以外，其它机型几乎全线“破发”。9月19日晚更有部分商家表示iPhone 11 64GB版本预定只卖5240元的低价。

那么，9月20日iPhone 11开启现货发售的实际情况又是怎样的？降价后的iPhone 11是否能将“真香”定律从线上延续到线下？众果粉对于iPhone 11的看法如何？

让我们一起到苹果线下门店一探究竟。

线下门店排长龙，忠粉为情怀坚守

“线上预约的才能排队拿机，店里没有多出一台机器可以拿。”

20日上午10时，懂懂笔记来到位于福田益田假日广场的苹果官方店时，门口iPhone 11的预约用户已经排成长龙。现场工作人员不断重申只有在线上预约过的用户，才能排队等待现货正式发售。

“我今天是翘班过来的，预约了黑色的Pro，绿色实在太抢手了，买不到。”

正在排队等待新机的黄先生告诉懂懂笔记，早上9点许他就已经到店占位。虽然早前已经知道，在部分电商平台预定iPhone 11有不同程度的优惠，且能送货上门，华强北部分卖家更是喊出低于官方价100-200元的“破发价”。但作为苹果的一名死忠粉，他认为线上预定后在现场购机，要远比送货上门更具“仪式感”。

黄先生现在使用的是一台去年刚刚购买的XS MAX。喜欢追新的他决定购买iPhone 11 Pro之后，再卖掉手里这台XS MAX，“从3GS开始，除了5C，几乎每代产品我都购买了，所以11也不能缺席。”

在他看来，尽管近几代的苹果手机创新力欠缺，远远不如乔布斯时代那么震撼（性能的提升也不明显），但出于情怀，他还是愿意坚守。

“刚才和店里的顾客聊了会儿天，不少人都想看看现机然后再购买。”黄先生表示，和线上预售火爆的情况一样，线下门店同样人潮涌动，甚至有果粉前几天就已经到店里，询问现机发售日程安排。

另一位打算购买iPhone 11的康女士，是和爱人一起前来线下门排队的，“我老公相中了黑色款的Pro，我想买紫色的11。我们都算是果粉，他用现在的是X，我用的是XR。可惜店员说需要提前预约才能购买。”

她告诉懂懂笔记，自从iPhone 4S开始，她和爱人就开始使用苹果手机。尽管iPhone 11在网上被不少网友、用户吐槽，但她们依旧打算购买iPhone 11，“我不想买Pro，是真觉得‘浴霸’不好看，反倒是11的双摄看着顺眼。”

据康女士透露，昨晚她和爱人合计了一番，由于新一代iPhone的价格比上一代产品低些，因此她想先买新机再卖掉手上用着的X和XR，差价只需近千元即可，感觉比较划算。

当被问及新一代iPhone相比前几代，是否有新的足够吸引她的亮点时，康女士则表示，应该是拍摄功能比之前强大，而且可以选择的机身颜色更多了，“上一次有这么多颜色可选的，还是iPhone 5c，但这次颜色比5c好看。”

她透露自己这次和爱人前来看iPhone 11的发售，还有“使命”的——就是帮身边无法翘班、调休到现场看真机的朋友探营，“大家都还在群里等我发图，好多朋友想看看绿色的版本。”

看来，即便创新乏力、刘海依旧，但多色可选外观、更强的拍摄能力，还是让一些新一代iPhone赢得了部分忠粉的喜爱。不过，线下门店热闹的人群里，可不只有一心想购买新机的果粉。

吃瓜群众为体验，创新不足果粉观望

“我只是过来看看，然后再考虑下。”

在门店攒动的人群中，一位顾客正四处张望，看看是否有空出的现机，暂时无人体验。这位张先生告诉懂懂笔记，自己是一名就快要“出圈”的果粉，这次iPhone 11发售，他短期不打算入手了。

张先生扬了扬他手上的iPhone X说，这台手机是两年前购买的，只为替换原来的iPhone 8。起初，iPhone X在他眼里还是有不少亮点，如刘海屏、人脸解锁等等。

“性能也够用，用到现在还不见卡顿，任何主流游戏也都能通吃。”他告诉懂懂笔记，如果X的性能对于他而言够用的话，那么对于那些用于日常办公，不玩游戏、不跑很多App的用户而言，简直是过剩。

在他看来，去年发布的Xr、Xs、Xs MAX在性能上并没有比X强太多，外观依旧保持刘海样式，几乎没有新的突破。因此，自己当时就没有出手。

“这次iPhone 11依旧是刘海，有点腻味了。有评测说新机性能比X强，但是我觉得X够用，等过一段时间看看有无降价再考虑吧。”在他看来，新一代iPhone的性能虽有提升，但没有给他充足的“剁手”理由，“回想4代、5代发布时所带来的那种震撼，再看现在的11真不算什么了。”

同样在门店里“晃悠”的年轻白领小刘，也表达了类似的观点。尽管每一代苹果新机他都会关注，但却不再跟风剁手换新。至今她依旧用着一台2018年初购买的iPhone 8 Plus。

“要不是我的iPhone 7P碎屏了，我还不打算换8P的，感觉都差不多。”小刘告诉懂懂笔记，2013年大学毕业后她用第一个月工资购买了一台二手iPhone 4s，之后的5代、6代、7代自己也都倾力支持。然而，到了8代开始，她却渐渐感觉到了一种乏味，“女生爱赶潮流，也是颜控。不少朋友觉得这个刘海越来越不好看。所以我对于X后的系列产品无感，再说Pro的‘浴霸’设计和国产机有啥区别？”

小刘表示，尽管她已经习惯每逢苹果发新都会到线下门店体验一番，但近两年都是持币观望，只是期待下一代的产品能有新突破，“如果这一代产品是真全面屏，我一定会购买。但是现在结果还是很失望的，再等一等明年的12吧。”

部分苹果的的拥趸，在iPhone手机近几代创新乏力的影响下，开始从盲目的支持进入了理性的观望。无论是外观还是性能，这部分果粉都希望花钱购买到的更有价值iPhone，比起上一代产品能有长足进步。

当然，也有另一部分果粉对苹果的创新能力彻底失去了耐心，开始“叛逃”出圈了。

“叛逃”果粉凑热闹，性价比低成槽点



“用着没啥新意思，价格还贼贵贼贵的。”

在苹果的官方店里，有几位打打闹闹的年轻顾客引起了懂懂笔记的注意。他们除了体验iPhone11外，还不停的在iPad、iWatch的样机前来回把玩，似乎不像是有意购机的顾客。

上前询问一番之后了解到，他们是附近一家贸易公司的员工，午休时刚好路过益田广场，便到苹果官方店凑凑热闹，“买是不会买的了，到不是说要支持国产品牌，而是苹果的性价比真的低了。”

其中一位年轻小伙子告诉懂懂笔记，原来他也是一名果粉，之前出门“双机”标配iPhone X与iPhone 6P。去年年底，6P的电池彻底不行了，自己寻思着手机也用了好几年，于是打算换新。

“本来想买苹果，但当时那几款价格高不说，感觉也没啥进步，所以选择了国产品牌。”他表示尽管还是习惯iOS系统的丝滑与流畅，但现在华为、OPPO和vivo等品牌也很优秀。

当被问及，如果iPhone X坏了是否会选择买一台iPhone11替代时，他笑着回答：不会。如果自己手上的X坏了，他或许会选择购买一台性价比更加高的三星旗舰。

“宁可买台（三星）S10，前面打孔也比齐刘海好看，要是还想追求极致的全面屏体验，那OV的手机感觉也不错。”他摇头叹息道，乔布斯时代之后的苹果已经在吃老本，周围有不少果粉和他一样，陆续转投其它安卓手机品牌了。

其中有的人好面子，不愿意购买国产手机，于是转而选择三星、索尼，有的从需求出发，更从价格上考量，购买了华为、小米、OV等国产品牌手机，“尽管华为的旗舰现在也不便宜，但是性价比还是比苹果高出很多。”

和他同行的两位同伴也表示，如今身边用iPhone的朋友在逐渐减少，有的人则是一台安卓、一台苹果。其实，新鲜劲儿过了以后，iPhone也不再是时尚、新潮的代名词，更是一种“街机”的既视感，“那些用惯苹果系统的，当然依旧会买，但不再那么固执追新，毕竟手机只是工具。如果用得惯安卓系统的，也会转而购买其它品牌的手机，怎么说也更实惠。”

面对网上忠实果粉“叛变”的指责，这几位年轻人表示，出圈了并不代表否定iPhone的价值。反倒是苹果要反思下，为何近几代产品如此不争气，让果粉如此的失望？作为手机行业曾经的创新者、变革者，在用户体验和5G技术上为何频频被国产品牌赶超甚至领先？

“刘海屏真的是腻了，拍照、摄像上国产品牌也都在追赶，5G技术也没有跟上。”店里有几位闲逛的顾客在交流中表示，尽管这次苹果降价让线上预定的销量激增，但新一代iPhone旗舰机价格依旧不够亲民，“没必要赶这个热乎劲，过来体验新机，只是让自己不要和科技、潮流脱节罢了。”

结束语

坚持、观望、叛逃。这些曾经的苹果用户，在经过了近几代产品的迭代之后，对于iPhone的消费观念也开始产生分歧，甚至渐渐“撕裂”。

在一些商家看来，虽然苹果新机线上预定量远超上一代产品，但无论是创新、价格和竞争力，却难以给足商家信心，导致部分商家提前“放水”，调低价格门槛并快速出货。

在更多用户看来，如果苹果依旧无法像当年3代、4代、5代一样，拿出划时代的创新产品，总是吃着年轻、潮流以及忠粉这些老本，那么下一代产品，或将有更多的用户“叛逃”。

IT之家注：本文来源于微信公众号懂懂笔记（ID：dongdong_note），作者：木子，IT之家获授权转载。