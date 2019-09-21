CEO从贾跃亭变德国工程师，FF这次会量产吗？

据外媒报道，在过去几年中，电动汽车初创企业法拉第未来（Faraday Future）经历了许多麻烦和挫折。尽管该公司的财务状况多次处于险些崩溃的边缘，但它最终还是勉强坚持了下来。

现在，随着新任首席执行官毕福康(Carsten Breitfeld，他对中国媒体自称“老毕”)的加入，法拉第未来希望能打下更加坚实的基础，并向世界展示其“士别三日”后发生的改变，为此该公司邀请媒体进入其位于加州加德纳(Gardena)的总部，介绍其未来发展策略

那么，这些天法拉第未来到底做得怎么样？与几个月前相比，它的表现似乎好多了。毕福康这样经验丰富的首席执行官的加入似乎给该公司带来了新的活力，他的重心是让人们期待已久的首款电动汽车FF91在2020年9月投入生产和上市。

而就在不久前，法拉第未来还被愤怒的供应商包围讨债，并与其主要投资者发生了严重分歧。而且在没有任何部件或资金支持的情况下，它根本无法制造出汽车。显然，法拉第未来与供应商做了些不同寻常的努力，以帮助解决此前面临的挑战。

法拉第未来创建了信托基金，并要求供应商参与其中。作为换取供应商加入信托基金并同意为法拉第未来供货的条件，后者将用自己的资产作为抵押。对于苦苦挣扎的电动汽车初创公司来说，这是个冒险的举动吗？是的，但若能生产出产品，它可能更容易获得投资资金。

谈到投资资金，毕福康在一次问答会中兴奋地提及，汽车和科技领域的投资伙伴都愿意参与谈判，现在他也已经参与其中，尽管他承认还没有签署或敲定任何东西。

令人惊讶的一件事是，FF91的试生产车型看起来已经十分完整。FF91的研发分几个阶段：在最新版本中，内部设计和材料已经敲定，虽然外观设计留下了大量的争论空间，但内部设计遵循了“屏幕无处不在”的现代趋势。后排座椅的灵感来自高端飞机座椅和梅赛德斯-迈巴赫等车辆，增加了水疗模式等功能。

法拉第未来还对内部基于安卓操作系统开发的UI/UX进行了技术演示。不幸的是，演示过程中错误频发，但这似乎是由于互联网连接不佳所致，其他方面的问题较少。



该系统具有大量有趣的功能，比如使用自然语音进行复合查询的能力。举例来说，你可以要求它为你找到一家有户外座椅、停车场和至少Yelp三星级评级的咖啡店，系统应该会解决这个问题。

其他功能包括车内人脸识别，从理论上讲，这将允许汽车根据每个乘客的喜好和应用程序为每个座位设置独特的环境。这是个绝妙的想法，特别是对于将用于网约车的车辆而言。

FF91的系统还承诺保持开放，支持来自第三方以及法拉第未来的大量应用程序。这符合该公司未来的货币化战略，且与创始人贾跃亭的另一家公司乐视视频有相似之处。这个战略涉及到以最低利润销售产品，但需要订阅才能使用该产品，后者将成为主要的收入来源。

▲前拜腾汽车公司老板毕福康正在努力成为法拉第未来的新代言人

虽然FF91是人们多年来始终津津乐道的电动汽车，但我们更感兴趣的是其下一款计划打造的车辆。FF81具有类似于庞大FF91的外观，只是缩小到了更合理的比例。该公司还计划以更易令人接受的价格出售它，旨在获得与特斯拉Model X相似的资金。FF81将基于与FF91相同的平台架构，但再次缩小了比例。该公司希望在2022年将其投入生产。

除此之外，法拉第未来还有制造FF71的计划，它将在一个新的平台上构建，这个新平台将被称为可变平台架构2.0（Variable Platform Architecture 2.0），它目前依然处于开发早期。虽然人们很容易将法拉第未来视作其他更成熟制造商需要注意的警示例证，但该公司似乎仍有成功的机会，尽管其几率很小。

法拉第未来仍然急需大量资金，虽然解决了之前与供应商及其主要投资者恒大的分歧将有助于缓解潜在投资者的担忧，但在很大程度上，该公司的命运将取决于毕福康是否能筹集到大笔资金和说服人们相信法拉第能够成功的能力。