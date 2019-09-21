HTC Vive Cosmos体验：省掉“基站定位”，自由切换虚拟和现实

今年CES2019上，HTC展示过Vive Cosmos的原型机，专注于目前体验最完善，最沉浸的PC VR设备。

过去，有线连接PC的高级VR产品都需要安装外部追踪基站来定位，比如你需要一个4m*4m的房间，在房间四个角上杵上四根基站定位器，然后通过外置灯塔的红外激光定位，这样就能在固定的空间内走动，而Vive Cosmos则省掉“基站定位”这一麻烦的步骤。

Vive Cosmos省掉“基站定位”自由切换虚拟和现实

9月，Vive Cosmos正式发布了，和原型机相比，面板上的散热网格让它很容易跟前代区分开来，跟全新Mac Pro的设计如出一辙。

Vive Cosmos支持了HTC Vive自研的inside-out追踪技术，通过置于头显前方的4个摄像头和左右的两个摄像头收集环境深度信息，提供大范围内的精准inside-out定位及交互手柄控制，以方便在VR空间中活动。

这样，如果需要玩PC VR，只要带上一台性能强劲的RTX游戏本，和一台Vive Cosmos就能说走就走了，不需要另外扛上4根基站。

Cosmos采用了两块采用Real-RGB技术的LCD屏幕，组合分辨率达到了2880 x 1700，比初代Vive有88%的提升，有效缩小了屏幕像素之间的距离，最大限度地减少了屏幕的纱窗效应。

另外比较大的改进是在佩戴舒适感上，由于Vive Cosmos头显不需要和基站通讯，大幅减轻了重量，前置面板镂空谁也有一定散热的作用，头箍式的设计也最大程度保证受力均匀，头顶上的带子还可以自由取下，因此佩戴感比之前任何一代都要舒适。由于负重轻，瞳距的调整也容易，对戴眼镜的用户也更加友好。

Cosmos的头显还可以往上翻转，类似于把眼镜戴到额头上的样子，头显翻转上来就切换到现实世界，带上头显就进入虚拟环境。即便是在虚拟环境中，也不必担心看不到现实世界的样子，任何时候按两下vive键都能通过头像的前置摄像头看到显示世界的样子。Vive Cosmos已经不是一台VR设备，而是一台结合VR和MR的XR设备。

Vive Cosmos的手柄也更具科技感，运行时圆环的灯带会发光，这些光线会帮助inside-out追踪技术来定位。

搭载Vive沉浸式系统VRS菜单虚拟家园化

在VR的操作主界面上，Vive Cosmos也进行了全新的设计。VIve重新设计了一套沉浸式系统VRS，将整个操作菜单做了“家园”式的虚拟化。这个“家园”是专属的个人空间，名为Origin，其实就是个VR应用程序和日常VR社交体验的首页，为的是让VR体验更加沉浸式。

迄今最好的VR游戏体验

由于头显重量的减轻以及分辨率的提高，Vive Cosmos的游戏体验也比前代更好。购买Vive Cosmos的用户都会赠送VIVEPORT无限会员服务，不限量下载700款游戏、VR应用及视频。

随着Vive Cosmos的发布，VIVEPORT也上线了沉浸艺术体验《超现实博物馆》、节奏音乐游戏《Audio Trip》、多人剑术格斗VR游戏《加甘图巨剑传说（抢先汉化版）》等。

赠送的《雇佣兵2：智能危机》更新了最新关卡，可以一边飙车一边射击。

初代Vive上的深海大鲸鱼Demo《TheBle》也重置了，画面更精细，身临旗舰感更震撼。

比过去的PC VR更具性价比

HTC公布了Vive Cosmos的价格，为5899元。这个价格，比过去HTC Vive和Vive Pro更具性价比，毕竟体验提升了很大的台阶，并且不需要抱着四根定位基站走了。

之前的移动VR HTC Vive Focus用户，如果想要更强劲和完整的游戏体验，Vive Cosmos也是目前不二的选择。