央行辟谣：“80天内落地数字货币”内容不实

IT之家9月21日消息 此前福布斯刊文称，中国计划推出的央行数字货币将促进金融创新，并且还将是货币呈现、储存和转移方式转变的重要里程碑。随后，网上就有流传的消息显示“中国央行发行数字货币80天内落地，初期将向四大行、阿里巴巴、腾讯和银联七家机构发行”。今天，中国互联网联合辟谣平台对此网传消息进行了辟谣。

今年8月2日，中国人民银行在召开2019年下半年工作电视会议时明确将“因势利导发展金融科技，加强跟踪调研，积极迎接新的挑战。加快推进我国法定数字货币（DC/EP）研发步伐，跟踪研究国内外虚拟货币发展趋势，继续加强互联网金融风险整治。”

9月，福布斯刊文称，“中国人民银行已向国家知识产权局申请了74项涉及数字货币的专利以加快合法数字货币的发展。”此后网络上便流传消息，称“中国央行发行数字货币80天内落地。”等等。

针对上述传言，中国互联网联合辟谣平台经求证后表示，互联网上关于央行推出数字货币的时间以及参与的机构均为不实消息。目前官方尚未公布类似信息。

以下是中国互联网联合辟谣平台的辟谣内容：

近日，中国人民银行明确“加快推进我国法定数字货币（DC/EP）研发步伐”为2019年下半年重点工作之一。随之，有大量网传消息称：“中国央行发行数字货币80天内落地，初期将向四大行、阿里巴巴、腾讯和银联七家机构发行”。

就此，中国互联网联合辟谣平台向中国人民银行求证，证实网传数字货币推出时间及参与机构等均为不准确信息。

中国人民银行提示：关于数字货币相关工作进展，人民银行会适时披露，请以官方信息为准。

▲网传消息截图