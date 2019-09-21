三星W2020柔性屏折叠翻盖手机通过WiFi认证：搭载骁龙855芯片

IT之家9月21日消息 除了Galaxy Note系列今年三星还将对自家W系高端翻盖手机产品线进行更新，此前网上也泄露了全新三星W2020高端翻盖手机的配置信息。据悉，三星有W2020预计将于在今年年底发布。而现在，三星W2020已经通过了WiFi联盟的认证。

根据WiFi联盟网站上的相关认证截图，三星W2020将运行Android 9.0 Pie操作系统，它支持WiFi 802.11 a/b/g/n/ac双频，这不足为奇。除此之外，WiFi认证没有透露有关三星W2020的任何其他关键信息。

根据IT之家已经掌握的消息，三星W2020将是一款旗舰级手机，将配备8GB RAM和512GB内部存储空间，同时这款手机很有可能会使用UFS 3.0存储。镜头方面，预计三星W2020将采用后置三摄方案，由于W系设备往往会采用两块屏幕，因而W2020还将拥有更大容量的电池。

另外，在此前中国电信的一个展会上，曝光了一台名为Galaxy W20 5G折叠机型竖幅海报，这意味着三星W2020很可能也将是一款折叠屏手机，不过具体信息目前尚不清楚。三星W2020目前已经通过WiFi认证，相信在年底即可正式发布，IT之家也会保持关注。