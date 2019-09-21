电子烟相关病例增多，沃尔玛宣布将停售电子烟

与电子烟相关的肺部疾病正在增加，美国联邦及州政府的医疗卫生部门正在调查这类疾病的风险。如今人们对电子烟的忧虑正在增加，近日沃尔玛宣布将停售电子烟，这对该行业来说是个巨大的打击。

本周五，沃尔玛宣布将会在美国地区停售电子烟。随着电子烟在青少年群体中越来越受欢迎，人们也越发担心它会给健康带来风险。

“由于联邦、州及各地管理机构对待电子烟的态度越发复杂和不确定，我们计划停止这类电子尼古丁产品的销售。”这家零售巨头在发言中说道。

电子烟虽然被宣传为一种戒烟产品，但它仍然引发了父母、医生和政府官员对健康的疑虑，于是沃尔玛在这样的情况下作出了电子烟禁售决定。

电子烟产品只占了沃尔玛营收的一小部分，但电子烟的购物群体大多数很年轻，购买频率也非常高，而且在购买电子烟的同时，他们也会买一些其他的东西。“电子烟买家对沃尔玛来说，其实非常重要。”零售咨询公司Strategic Resource Group的总经理Burt Flickinger说道。

其实沃尔玛已经不是第一家禁售电子烟的大型零售商。今年四月，美国最大的药品供应链之一Rite Aid宣布将会停止供应电子烟。八月份，新兴零售商Dollar General也宣布将电子烟下架。两周前，Costco也将全部电子烟产品下架。

作为沃尔玛的最大竞争对手，Target则从来没有销售过电子烟产品，从1996年后，它就已经不再销售任何香烟类的商品。

但作为美国最大的零售商，沃尔玛经常要给别的同行作出榜样。公司的首席执行官Doug McMillon是游说组织Business Roundtable的主席，该组织汇聚了美国的商业领导者。

Craig Johnson运营着一家零售研究及咨询公司，他表示：“沃尔玛在处理这类特殊产品时，绝对拥有巨大的影响力。我并不确定每个商家都会跟随它的脚步，但至少大家都会看到，有一些商家则会选择模仿。”

本周五，代表便利店的National Association of Convenience Stores（全国便利店协会）并没有对沃尔玛的宣言作出回应，也没有建议它的成员（包含了15万家美国商店）如何解决电子烟产品的安全忧虑。

“我们并不是科学家。我们只是一些零售人员。我们的工作就是销售合法的商品。”全国便利店协会的高层Lyle Beckwith说道。

最近，电子烟带来的健康风险已经促使政府开始相关调查，医疗组织也发出了警示，消费者的忧虑正在加重。

本周四，一批医疗专家表示，电子烟相关的肺部疾病已增加至530例。一位密苏里男性成了第八个因神秘疾病死亡的案例。公共卫生部门的官员表示，许多人因为吸入电子烟的四氢大麻酚而发病，这种成分来自大麻，它会让人产生幻觉。现在也有报道称，某些人吸食电子烟后，身上也出现了疾病。

但目前无法确定是某种特定的产品或成分导致了这种病症，健康专家则表示这种病可能和多种成分有关。如今疾病控制及预防中心、食品药品监督管理局和州卫生部门的调查都在进行中。

另外，电子烟在青少年群体中的传播也是一大忧虑来源，本周美国国立药物滥用研究公布了调查结果：密西根大学的研究员发现，自2017年以来，8年级、10年级和12年学生拥有的电子烟数量已经翻倍。

除了零售商，本周CNN、CBS和Viacom都表示将不再播放电子烟公司的广告。