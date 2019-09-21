体验 Apple Arcade：苹果打造的精品游戏厅，有亮点也有遗憾

尽管在刚刚过去的苹果发布会上，大部分用户都将关注的目光集中在了功能和设计都极其突出的iPhone 11 Pro三摄系统上，但作为发布会上率先登场的内容，Apple Arcade一直受到很多游戏迷的关注。

9月19日，苹果正式上线Apple Arcade游戏订阅服务，它到底好不好玩？目前有哪些优缺点？今天我们就来好好聊一聊。

上手简单，种类多样

体验Apple Arcade的过程并不复杂，你只需要有一台已升级到最新测试版iOS 13的iPhone以及一个美区账号（也可以用MacBook+macOS Catalina或者iPad+iPad OS系统），苹果提供了一个月的免费试用（需要绑定用户银行卡且账户余额大于4.99美元），均为免费无内购的独占作品，支持离线游戏，随时随地就能玩。

极客之选下载了此前在发布会上演示的《Frogger in Toy Town》，游戏整体玩法类似于之前的一款经典游戏《天天过马路》，你需要操控一只青蛙在布满玩具的房间内向前跳跃抵达终点。为了达到完美评分，你还得留意解救途中被困的小青蛙，不被玩具车撞到，而为了解决困难，游戏中还加入了炸弹、垒球等道具，趣味性还算不错。

一个细节在于，在游戏第一关开始前，屏幕上会弹出窗口，显示游戏在手机、遥控器、键盘、鼠标、手柄共五种操控方式，因此你可以在iPhone、iPad、Apple TV、iMac、MacBook平台玩到这款游戏，再加上游戏支持离线游玩，因此如果你是忠实的苹果全家桶用户，你几乎可以做到随时随地想玩就玩，这是Apple Arcade和Xbox、PlayStation等平台最大的不同。

不过由于iPhone、iPad上屏幕大小的差异，当你拿起iPad玩一些动作类游戏时，两只手的操控会和iPhone体验不同。

不同于App Store中的游戏项目，苹果在Apple Arcade中每款游戏详情页面都给出了建议年龄、游戏类型、玩家人数、开发商、语言、容量等信息，这些也都能体现出苹果在细节上的用心。

目前，苹果在Apple Arcade上线了七十一款游戏，其中不乏卡普空（Capcom）、科乐美（Konami）、世嘉（Sega）这样的大牌厂商，也有Snowman（《阿尔托的奥德赛》开发商）、ustwo Games（《移动迷宫》开发商）等小厂。游戏类型上，既有休闲作品如《Frogger in Toy Town》，也有较硬核的RPG作品《Oceanhorn 2》，可以看出苹果对游戏品质的严肃认真，游戏容量上，大部分游戏都不超过1GB，少数大作也在2-3GB左右，因此不论在什么设备上，下载体验都十分方便，再加上无广告无内购的策略，整体环节上给人的感觉都非常舒服。

野心与未知的未来

在App Store中有上千万的应用服务，游戏是极其重要的部分，这意味着人们要从中找到好玩的游戏是一件费时费力的事情。因此苹果推出Apple Arcade的原因之一就是尝试简化这一过程，提供更高品质的游戏内容服务，这种把经过筛选的选择权交给用户的方式很像如今的精品电商，能让你闭眼就买到自己想要的东西，也符合苹果从硬件转向服务生态的策略。

一直以来除了iPhone、iPad，苹果其他设备在游戏方面并不是很成熟，打通它们并尝试提供优秀服务不仅意味着苹果生态黏性更强，也意味着苹果在跨平台游戏体验上迈出了新的一步，这一策略和微软打通PC以及Xbox One主机的Xbox Live服务有异曲同工之处。

初期上线的游戏尽管内容品味上一如既往表现出苹果的把控力，但由于平台的原因，这些游戏在内容和方向上和Xbox、PlayStation平台依旧有所差异。能看出苹果尝试吸引的是休闲娱乐的普通玩家，在线+离线的方式也满足大多数用户随时随地想玩就玩的想法，所以这一方向和任天堂推出Switch时主打的Play Anytime、Anywhere的理念非常相似，也容易让人浮想联翩，但到底能否打动更多人依然要看之后的游戏是否好玩。

从Apple Arcade尝试建立的横跨苹果全平台的游戏生态背后，我们既能看到微软Xbox Live的影子，也能看到任天堂Switch游戏机的理念，虽然没有Xbox、PlayStation服务那样硬核，也没有Nintendo Switch服务那样丰富的游戏资源，但依托于全球14亿活跃设备，9亿iPhone用户的庞大基础，它的简单、精致、价格低廉依然能吸引到不少用户加入其中，由于国外不少家庭使用Apple TV，苹果利用Apple Arcade可以进入更多人的客厅，打造游戏这一新的增长点，这也是外媒上手Apple Arcade后评价不错的重要原因。

不过对于国内用户来说，这项服务依旧遥遥无期，在发布会上，苹果并没有提及国内何时上线，关于订阅价格和游戏内容方面的诸多问题也都没有给出明确回答，加上游戏版号审核等流程，都让它在国内的路途漫长艰难，尽管近几年人们在手游上消费越来越多，但依然是《王者荣耀》《和平精英》这样的网游占据主导，再加上没有Apple TV基础，Apple Arcade在国内能否成功依然是个未知数。