II-VI收购苹果Face ID供应商Finisar将于9月24日完成

9月21日消息 美国当地时间9月20日，II-VI和Finisar联合宣布，II-VI收购Finisar已获得中国国家市场监管总局(SAMR)的反垄断许可。II-VI已与SAMR达成协议，Finisar的波长选择开关业务（WSS）在未来3年内单独运营。SAMR的批准决定符合之前公布的关于获得反垄断批准的并购协议和并购计划中规定的完成条件。II-VI预计其对Finisar的收购将于2019年9月24日左右完成。

此前，在首次申请审批截止日之前，有媒体报道称中国国家市场监管总局将延迟审批该笔交易，II-VI将重新提交申请。

随后，II-VI方面表示，已经向中国国家市场监管总局重新提交申请，并表示审批已经进行到第三阶段，重新提交申请不会影响这一进程。当时，II-VI CEO Vincent D. Mattera博士表示，中国监管机构将审查第四财务季度以及2019全财年的业绩。“这两家公司在中国约有12,000名员工，并且在中国都有着广泛的客户，SAMR在审查的过程中非常关注第三方客户与这两家公司的关系。”Mattera博士说。

去年11月，II-VI宣布以32亿美元收购Finisar，一时轰动整个光通信产业界。此举被业界人士认为双方在5G、超大规模数据中心、消费电子和无人驾驶传感器方面的布局。另外，由于双方的产品组合几乎没有重叠，两者之间垂直整合后II-VI、Finisar将拥有光器件行业最完善的产品链，使其成为行业领先的光电子和复合半导体企业。