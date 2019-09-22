数百万日本人关注，为何虚拟主播这么受欢迎

网易科技讯9月22日消息，据国外媒体报道，像绊爱（Kizuna Ai）这样的虚拟主播风靡日本，栩栩如生的动作表情以及与用户的活跃互动让其成为了日本YouTube上的流量明星。

▲图示：虚拟明星主播绊爱

绊爱目前是日本最流行的明星主播。这个身材养眼、青春靓的女孩穿着褶边长筒袜，扎着粉色发带。但绊爱是一个完全虚拟的角色，背后看不见的女演员通过动作和声音赋予了绊爱活灵活现的主播形象。

得益于动漫文化和《攻壳机动队》，数百万日本网民现在都在关注着绊爱在视频平台YouTube上的一举一动，这种成功也催生出成千上万的绊爱模仿者，以及一个迎合所谓“虚拟主播”（VTubers）的家庭手工业。与PewDiePie和Ninja等西方流媒体网红完全不同，日本发明了一种由数字化身和互动动画组成的全新流媒体明星。

“虚拟主播和普通动画角色的区别在于，你可以相信它们确实存在，”总部位于东京的Activ8创始人大阪武史(Takeshi Osaka)说。“这种存在感是它们如此吸引人的一个重要原因。”

Activ8避开了传统动画费时费力的制作过程，后者并不适合快节奏的YouTube视频内容世界。Activ8使用好莱坞级别的动作捕捉设备来制作音乐视频、短剧和游戏直播，日活用户达到了400多万。

相关技术可以让绊爱们在展会上与粉丝实时互动，在电视直播中接受采访，在音乐会中进行表演。这是一个可以与现实世界互动的虚拟影响者。

虽然Activ8没有透露技术细节，但其所开发得产品都是栩栩如生的动作、手势和面部表情的无缝结合，所有这些都有助于消除人们的不适应。

专门开发虚拟主播的格里公司高级副总裁荒木英吉(Eiji Araki)说，“这里的创新之处就在于他们如何将实时3D电脑图形、动作捕捉和YouTube等视频网站结合起来，与观众进行双向互动。”

绊爱于2016年12月在视频平台YouTube上首次亮相，“VTuber”一词也由此诞生。同年，第一款商用虚拟现实头戴设备问世，相关技术催生出了更多的模仿者。Facebook旗下Oculus和HTC旗下Vive设计的虚拟现实设备可以进行精确的头部和手部跟踪，结果证明它们最终成为开发能够吸引用户的虚拟主播的低成本完美设备。有了免费使用的动画渲染引擎和来自Unity Technologies等公司的3D模型，任何人都可以在自家客厅里以低廉价格创建一个虚拟主播工作室。

▲图示：日本千叶举办的初音未来线下联动活动

虚拟主播能够在日本发展壮大绝非偶然。日本以动漫为核心的用户生成内容由来已久，而像初音未来（Hatsune Miku）这样的虚拟人物已经吸引了大量的观众。尽管从全世界角度来看，观众可能更喜欢那些更具真实感、更难创造成动画的角色，但在漫画中长大的日本用户对卡通化虚拟明星的接纳度无疑会更高。

迄今为止，虚拟主播现象几乎只出现在日本市场，但它将流行文化与活跃互动相结合的潜在技术和方式在全世界普遍存在。Activ8已经有了将其VTuber产品组合扩展到日本市场以外的想法。

虽然自随身听问世以来，日本在全球科技领域的领先地位可能已有所减弱，但其引领潮流的习惯在游戏领域依然强势。目前全球销售游戏机中的四分之三是由任天堂和索尼生产的，而免费手机游戏正以日本公司首创的盈利技术席卷全球。此外，诸如《超级马里奥》、《塞尔达》、《怪物猎人》和《精灵宝可梦》等系列游戏风靡全球。动漫是日本另一个主要的文化出口产业，产值达200亿美元，其中产品包括宫崎骏的动画作品到最近好莱坞翻拍的动作喜剧片《阿丽塔:战斗天使》(Battle Angel Alita)。而虚拟主播正是这两种日本文化表现方式的结合。

市场研究公司User Local估计，目前有超过9000个YouTube频道在提供虚拟主播内容。最受欢迎的是由像Activ8这样的专业工作室制作的虚拟主播，而每个工作室都同时管理着几十个角色。在不到三年的时间里，虚拟流媒体主播已经从一种不为人知的亚文化演变成了一个大产业。现在绊爱出现在方便面和眼药水的广告中，出现在当地运营商软银公司的发布会上，甚至出现在日本国家旅游局举办的宣传活动中。

“毫无疑问，这将改变娱乐的未来，”日本移动社交游戏公司Gumi的创始人国光宏尚说。然而，他警告说，“要让这类内容在日本市场以外引起共鸣，就必须迎合当地的口味和情感。”

目前，日本的虚拟主播正走一条阻力最小的道路，将他们的角色出口到中国庞大且缺口很大的动漫市场。Activ8今年早些时候推出了中文版的绊爱，变换了服装和声音，现在绊爱在中国的视频网站Bilibili上有近82万粉丝。

Activ8的最终成功意味着进军好莱坞。就像《生化危机》、《精灵宝可梦》和《刺猬索尼克》等日本知名游戏一样，好莱坞已经是一条老路。考虑到世界对日本文化的胃口，虚拟主播可能甚至不需要改变太多。

大阪武史说：“我之所以创办这家虚拟艺人公司，是因为我相信它可以在全球范围内推广开来。”“我们的目标是成为下一个迪士尼。”