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市场压力加剧，传可穿戴设备公司Fitbit考虑“卖身”

2019-9-22 8:55:09来源：新浪科技作者：李丽责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间9月22日早间消息，路透社援引消息人士的说法称，可穿戴设备厂商Fitbit正在与一家投行接触，探讨出售公司的可能性。目前，Fitbit正尝试从运动追踪设备向智能手表转型，但遭遇了挑战。

Fitbit在智能穿戴市场一直未能站稳脚跟。苹果和三星已经通过更强大的设备占领了更大的市场份额。与此同时，Fitbit在运动追踪设备市场的地位也遭遇了华为和小米推出的低价产品的压力。

消息人士称，Fitbit正在与投资银行Qatalyst Partners就是否需要与潜在收购者接触展开讨论。Fitbit尚未决定是否出售。不过，Qatalyst过去几周一直尝试说服Fitbit考虑未来的其他选择，并表示如果该公司考虑出售，那么谷歌母公司Alphabet和多家私募股权公司将会感兴趣。

Fitbit和Alphabet表示，不对市场传闻置评。Qatalyst尚未做出回应。

消息传出后，Fitbit股价大涨22%，至4.48美元。公司市值超过11亿美元。

Fitbit于今年7月下调了2019年营收展望，并表示最新推出的廉价智能手表Versa Lite表现令人失望。这款手表定价为160美元，低于此前Versa的200美元。手表可以追踪锻炼情况和心率，但砍掉了许多其他功能，例如储存音乐等。

Fitbit是可穿戴设备市场的先驱。作为营收多元化举措的一部分，该公司与医疗保险公司合作，并在医疗市场进行收购。

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关键词：fitbit

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