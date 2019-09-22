揭秘Airbnb上市计划：内部员工要求变现，关系紧张

新浪科技讯北京时间9月22日早间消息，根据《纽约时报》的报道，消息人士透露，去年夏季，Airbnb的多名员工给公司创始人写信。他们代表十几名员工，要求能出售他们持有的公司股票期权。

根据消息人士的说法，Airbnb目前是非上市公司，出售股票很难，因此员工们要求公司上市，从而可以自由出售股份。

这封邮件表明了Airbnb员工之间的紧张关系。

根据对十余名在职员工、前员工和投资人的采访，Airbnb的6000名员工因为无法兑现薪酬方案中的股票部分而越来越感到失望。许多人表示，等待公司上市正成为更大的压力来源，导致许多人无法改变职业、组建家庭，或是走向生活的下一阶段。

知情人士表示，关于上市的问题在公司内部讨论版上非常火爆。在讨论版上，员工每隔几个月都会投票选出需要高管们解答的话题。由于Airbnb曾经发放过两批将于2020年11月和2021年年中过期的员工股，因此这种不满正在加剧。Airbnb的估值达到310亿美元，而员工表示，如果到那时公司还不公开上市，那么这些期权将变成废纸。

消息人士称，为了让员工开心，Airbnb CEO布莱恩·切斯基（Brian Chesky）和其他高管正在做出调整。他们开始为老员工提供休假，延长Airbnb的育儿假政策，并增加退休金匹配计划。此外，他们还创建一个项目，向员工提供数十万美元的通用低息贷款。一名知情人士表示，在今年春季的绩效评估中，Airbnb提高了奖金和加薪幅度。

本周四，Airbnb迈出了重大一部分。该公司发布了只有一句话的声明，称计划于明年上市。

Airbnb负责政策和传播的高级副总裁克里斯·勒汉恩（Chris Lehane）在声明中表示：“我们对员工的承诺非常坚定。对长期发展的专注帮助我们建立了一家非常成功的公司，并忠实于我们的使命和价值观。”此外，因为“我们员工的精神、能量、价值观和士气”，Airbnb一直被认为是最棒的雇主。他拒绝对员工发来的这封邮件置评。

2014年从Airbnb离职的营销高管维维克·瓦格尔（Vivek Wagle）表示，周四的声明“对我们许多早期员工来说绝对是个好消息。老员工可能一直在想，公司的成功是否会给我们带来回报”。

Airbnb的状况反映了创业公司理想的悖论。许多科技行业人才加入快速发展的未上市公司，希望获得这些公司的股份，并在公司上市时兑现大笔财富。然而这样的诉求能否实现还要取决于公司的创始人和董事会。

切斯基于2008年与他人一起创立了Airbnb。他一直表示，公司不急于上市。2018年1月，他在一封信中表示，公司没有上市的时间表。多名知情人士表示，目前切斯基正考虑进行非传统的IPO，可能是股票直接上市，或是通过“长期股票交易所”。后者得到了风投资本的支持，但尚未开始运营。

Airbnb的投资方之一、红杉资本的风险投资人道格·里昂（Doug Leone）表示，尽管关于在某个时间点上市，创业公司背负了“隐含的社会契约”，但它们并不需要急于这样做。“IPO只是一个时间点。”

不过，随着同时代公司逐步上市，切斯基的立场也开始出现问题。今年早些时候，Uber、Lyft、Pinterest和Slack都已上市，而它们的员工也因此能兑现股票。

员工之间的紧张关系对Airbnb来说是不寻常的。该公司一直努力营造令人愉快的文化。过去几年，Airbnb发展迅速，在10万多座城市拥有700多万条房源。第二季度，该公司营收突破10亿美元。

然而，Airbnb一直在控制持有公司股份可获得的回报。2011年，该公司估值超过10亿美元。当时Airbnb禁止员工出售股票，但却允许公司3名创始人切斯基、纳桑·布莱查齐克（Nathan Blecharczyk）和乔伊·戈比亚（Joe Gebbia）变现2100万美元现金。

在发展早期，Airbnb向员工发放的薪酬中包含期权，这使得他们可以以较低价格行权，获得公司股票。随后，Airbnb开始提供另一种股票薪酬，即受限股。受限股不需要员工再花钱购买。

曾在Airbnb食品部门工作的加布里埃尔·科尔（Gabriel Cole）表示，在2015年从公司离职时，他用毕生积蓄行权买下了股票。这导致18万美元的税单，而他负担不起。“我正在卖废品赚钱，购买日用品。”他表示，已经向Airbnb创始人寻求帮助，但被告知无能为力。

多年来，Airbnb拓展了期权行权规定，以减轻这种“金手铐”带来的负担。2016年，Airbnb允许仍在公司工作的老员工出售部分股票。但与此同时，售股的员工需要同意未来更严格的售股限制。

然而，这些变化并没有惠及Airbnb股票的所有持有者。Airbnb的一些在职员工和前员工仍试图绕过禁令，通过非公开渠道在二级市场售股。多名了解二级市场的消息人士说，最近几周，Airbnb股票的交易价格高达166美元，这意味着公司的完全摊薄估值为520亿美元。

投资公司也在提供服务，让Airbnb员工可以以公司股份作抵押获得贷款，即所谓的“预付可变远期合约”。这些公司正在追逐Airbnb的前员工，往往会在他们工作变动的第一时间就向他们提供股票报价。

《纽约时报》看到的合同显示，这些交易中通常包括提供现金贷款，以获得在公司上市时以商定价格购买股份的权利。这些公司收取高达15%的保险费。参与这些交易的前员工表示，这种交易游离于灰色地带，Airbnb没有授权，但也没有明确禁止。

Scenic Advisement CEO巴雷特·科恩（Barrett Cohn）表示：“机会主义的经纪人与公司合作推动此事，以收取丰厚的费用。”Scenic Advisement就二级市场售股与公司合作。“这种交易对买卖双方都很危险，并且价格昂贵。”

看过或了解过这封邮件的消息人士表示，在切斯基和其他高管收到邮件之后，员工们没有收到任何回复。

与此同时，Airbnb采取的措施似乎表明该公司正考虑上市。Airbnb增加了独立董事，并且从亚马逊聘请了经验丰富的财务负责人戴夫·史蒂芬森（Dave Stephenson）担任首席财务官。在职员工和前员工表示，他们将这些举措视为公司最终将上市的迹象。

今年2月，史蒂芬森在一次滑雪活动中出意外。消息人士表示，这影响了Airbnb的上市时间表。不过Airbnb发言人则表示，并未带来任何影响。

消息称，周四晚间，在旧金山举行的Airbnb离职员工的非正式聚会上，Airbnb宣布明年将上市，并且将把上市作为当务之急。不过，由于不清楚公司究竟会在何时正式上市，与会者仍然情绪不高。