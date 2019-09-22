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微软开源其 C++ 标准库实现 STL

2019-9-22 11:02:41来源：开源中国作者：h4cd责编：骑士评论：

微软近日宣布开源其MSVC的C++标准库实现（也就是STL），该库实现是MSVC工具集和Visual Studio IDE的一部分。

微软表示开源STL可以使开发者随时了解其发展情况，使用最新更新，并且帮助完善项目。“随着C++标准化的加速发展，并且每年都会有更多的重大特性被投票，我们相信从开源贡献中接受主要特性将很重要。”

项目采用Apache License v2.0 with LLVM Exceptions协议，微软表示选择这个协议的原因是这样可以方便libc++项目与STL共享代码。需要注意的是STL与libc++并没有合并，二者仍然是支持不同平台的不同库，有着不同的数据结构表示。

但如果libc++的维护者有兴趣移植MSVC的STL实现的特性，或协作同时开发新的特性，那么两个项目之间的合作无需考虑许可证问题。

微软表示目前正在开发一个CMake构建系统，该系统目前能够构建原生桌面的STL，需要扩展它以构建MSVC工具集所需的所有类型（例如/clr、/clr:pure、OneCore与Spectre）。在完成此工作之前，团队会将旧的构建系统保留在stl/msbuild子目录中（但在微软外不能用就是了）。

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关键词：微软

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