华为注册鸿蒙Studio商标，加快鸿蒙系统发展步伐

IT之家9月22日消息 今年7月有外媒报道了华为鸿蒙操作系统的商标申请，而后期发布的荣耀智慧屏和华为智慧屏均被证实将采用鸿蒙操作系统。不过近日有消息称华为似乎准备加快鸿蒙操作系统的发展步伐。

据外媒报道，华为公司于2019年9月18日在南美向INPI（法国国家工业研究院）提交了鸿蒙Studio（Harmony Studio）商标的注册申请，这份申请被归类为9/42级且已包含在EUIPO（欧盟知识产权局）数据库中。在INPI的9/42级商标申请中，第9类产品包括智能手机，平板电脑，可穿戴设备，智能扬声器，路由器，笔记本电脑，PC，智能电视，汽车等；第42类则包含计算机编程；软件设计；软件更新；软件维护；计算机数据恢复；将数据或文档从物理介质转换为电子介质；计算机系统设计；为第三方创建和维护网站；软件建议；驱动程序和操作系统的软件开发；软件试用；控制计算机程序；产品测试等。

目前尚不清楚华为到底想要做什么，官方似乎打算以鸿蒙为基础打造一个中心进而吸引更多的人才共同打造鸿蒙操作系统，鸿蒙技术人员们在中心里可以共享知识和开发软件，还可以创建相应的应用程序工作室。很明显华为准备让鸿蒙操作系统的建设进入到下一阶段中。

预计华为今年将不会推出采用鸿蒙操作系统的智能手机，不过华为肯定会以最快的速度加强鸿蒙系统的发展。鸿蒙操作系统起初由荣耀智慧屏首发，通过将电视作为互联中心进而创建一个连贯的生态系统。这也是华为首次发布电视产品，虽然诸如三星，LG和索尼等竞争对手早已在这一行业中“摸爬滚打”数年，但中国制造商仍拥有涉足电视行业的机会。