“iPhone的午夜绿”刚出来就让果粉“绿了”

9月20日，三款新iPhone国行版初次与国人示面时，京东、官网、苏宁等官方电商平台暗夜绿版本iPhone 11 Pro系列已全部售罄。当日也有渠道表示有现货，但价格至少要溢价500元以上。

除此之外，当日iPhone 11绿色、紫色也均无现货。

“苹果还是火”北京三里屯Apple Store的黄牛分析道，“在很多人的想法中，苹果还是高端、有钱、有面子的代言人。”

据AI财经社表示，售卖当日上午十时左右，仅北京三里屯一家Apple Store的顾客就有约数百人，取货区早早自行成队、展示区也充斥着大量热衷iPhone的用户。

店外十几名黄牛也涌入浪潮“卖电话、卖电话”，许多黄牛一度将iPhone 11 Pro Max暗夜绿从1000元的加价直奔1500元。

iPhone可能卖疯了，但也可能只是表象。

很快iPhone 11系列的首批用户体验感出炉了。屏幕一跌即破、4G假内存、IOS 13系统“Bug重重”、信号差、发热......看来库克这次要食言了。

iPhone“碎屏门”

据苹果官方表示，今年的iPhone 11 Pro的屏前后玻璃是由迄今最坚固的玻璃面板设计，双离子交换工艺、来自分子层面的黑科技。

一整块玻璃的密封性、防水性达到极致，据悉可在深度达4米的水下停留30分钟保持完好无损、正常开机。

但据国外对iPhone 11 Pro进行了一个简单的跌落评测。结果令人大跌眼镜：

从臀部以自由落体的形式掉落至纽约地面，iPhone 11 Pro正面荧幕破损，正面屏幕出现六至七条裂痕。但机身背部耐摔，两次跌落测试也无任何损坏。

接着从肩膀高度跌落，机身背部破裂明显。

除此之外，首批拿到新iPhone 11系列的网友同时也迎来了“iPhone的首碎”，具体谁是第一个已不大清楚。

但据悉iPhone 11的屏幕维修费有1549元、2169元、2559元不等，其屏幕维修价格与一部国产中端机型不相上下，有网友表示：“iPhone的碎屏谁也拦不住，库克这到底是要搞什么？”

发热、信号差、假内存

目前为止iPhone 11系列已上市两天，在目前的用户体验反馈中，iPhone 11新品的仿生A13处理器存在发热量大的严重问题。

即使是后台无任何进程时机身也很烫。部分用户还指出使用PC或iCloud还原手机备份时感觉很“烫手”。

当时在苹果发布会上，据苹果高管表示：A13仿生芯片搭载了台积电最新7纳米的工艺制程，集成晶管数达85亿，整体性能距上一代A12提升了20%。

据悉，在同一工艺下，性能提升与发热必然呈正比，但iPhone 11系列全部采用双层主板设计，散热方面依旧不如某些安卓手机。

据国外评测，同一款游戏运行时，iPhone 11的温度能达到38摄氏度（100华氏度）左右，而搭载液冷散热安卓手机的温度则介于28到30摄氏度左右。

信号方面，自苹果与高通的“专利战”结束后，苹果就采用了英特尔的基带。

据猎云网了解到，今年的iPhone 11全系列仍搭配英特尔的4G LTE基带，英特尔在基带业务研发上本就不及高通，再加上英特尔还宣布今年将不再继续基带业务的消息。

现在、未来苹果的信号都将会成为一个被人诟病的话题。

iPhone发热只增不减、信号问题还毫无进展，这些还不是最可怕的，iPhone的问题仍在继续着。

昨晚，在iFixit对iPhone 11 Pro Max的一份拆解报告中显示，iPhone 11 Pro Max只有4GB内存。iPhone 11 Pro Max配置的LPDDR4X内存颗来自于SK海力士，但在SK海力士的官网上并未找到此配置信息。

在众多的用户反馈中，首批新iPhone将要折戟了？当然，还有一些更重要的事实也在催化着iPhone走向没落。

据猎云网了解，搜狗CEO王小川也加入了“苹果吐槽大会”，王小川将自己的iPhone升级iOS 13系统后，相机卡死，重新启动也无济于事。

还有网友表示iPhone 11做工粗糙，机身侧面缝隙较大，甚至可以塞进一张A4。

如今的iPhone怎么了？库克当日在发布会上说的天花乱坠，但眼看“首批新iPhone”的口碑就将要没落在用户的反馈中了：碎屏门、假内存、发热大、信号差及轻微品控问题等......

库克食言了，果粉被“绿”了，iPhone可能从头至尾爱的只是它自己，对用户要开始将就了。