英特尔的7纳米处理器可能还要再等3年

在移动处理器市场中，英特尔今年已经推出了Comet lake-Y/U及Ice Lake-Y/U两大阵营，后者一步跨入10纳米工艺，并且采用目前为止最强的核心显卡Gen 11。而根据资料显示，在2020年，基于Skylake研发，也就是14纳米工艺的的Rocket Lake-U处理器仍然扮演主导地位，核显可能与Gen 9.5水平相当。

紧接着10纳米节点的Tiger Lake和Alder Lake也分别会在2021年到2022年期间问世，架构尚不能确定，但可能会用上传言中的Xe核显架构，搭配Gen 12核显，让AI与图显性能再进一步。Meteor Lake则会在2022年杀入7纳米工艺。

桌面级处理器变化则可能不会太大，Tiger Lake和Alder Lake桌面级处理器也分别会在2021和2022年上市。Meteor Lake桌面版则会在2022年到2023之间开始铺货。

可以看出，英特尔在未来策略中仍然会以利润和集成度相对更高的移动处理器打头阵，再然后同架构的桌面处理器、服务器处理器稍晚一些时候上市。

换而言之7纳米制程的英特尔处理器至少还需要我们等待3年的时间，不过工艺制程已经不太代表处理器之间的实际表现，比起制程，考虑当下什么时候购买到便宜的PC，可能更实际一些。