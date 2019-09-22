内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

英特尔的7纳米处理器可能还要再等3年

2019-9-22 13:24:58来源：爱活网作者：penylo责编：沧海评论：

在移动处理器市场中，英特尔今年已经推出了Comet lake-Y/U及Ice Lake-Y/U两大阵营，后者一步跨入10纳米工艺，并且采用目前为止最强的核心显卡Gen 11。而根据资料显示，在2020年，基于Skylake研发，也就是14纳米工艺的的Rocket Lake-U处理器仍然扮演主导地位，核显可能与Gen 9.5水平相当。

紧接着10纳米节点的Tiger Lake和Alder Lake也分别会在2021年到2022年期间问世，架构尚不能确定，但可能会用上传言中的Xe核显架构，搭配Gen 12核显，让AI与图显性能再进一步。Meteor Lake则会在2022年杀入7纳米工艺。

桌面级处理器变化则可能不会太大，Tiger Lake和Alder Lake桌面级处理器也分别会在2021和2022年上市。Meteor Lake桌面版则会在2022年到2023之间开始铺货。

可以看出，英特尔在未来策略中仍然会以利润和集成度相对更高的移动处理器打头阵，再然后同架构的桌面处理器、服务器处理器稍晚一些时候上市。

换而言之7纳米制程的英特尔处理器至少还需要我们等待3年的时间，不过工艺制程已经不太代表处理器之间的实际表现，比起制程，考虑当下什么时候购买到便宜的PC，可能更实际一些。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：英特尔7纳米处理器

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有